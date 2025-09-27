KARACHI: The weather report on Friday (September 26, 2025) and the forecast for Saturday (September 27, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 37-27 (ºC) 00-00 (%) 39-28 (ºC) 00-00 (%)
Karachi 33-25 (ºC) 01-00 (%) 35-26 (ºC) 00-00 (%)
Lahore 39-27 (°C) 01-00 (%) 40-27 (°C) 00-00 (%)
Larkana 39-26 (°C) 00-00 (%) 40-27 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas 36-26 (°C) 00-00 (%) 38-27 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad 32-19 (ºC) 00-00 (%) 34-19 (ºC) 00-00 (%)
Peshawar 37-24 (ºC) 00-00 (%) 37-23 (ºC) 00-00 (%)
Quetta 32-13 (ºC) 00-00 (%) 33-13 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 35-22 (ºC) 00-00 (%) 36-22 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur 38-27 (ºC) 00-00 (%) 40-27 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:25 pm (Today)
Sunrise: 06:21 am (Tomorrow)
==================================================================
Copyright Business Recorder, 2025
Comments