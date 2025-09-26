BML 7.78 No Change ▼ 0.00 (0%)
BOP 26.14 Increased By ▲ 1.25 (5.02%)
CNERGY 9.09 Increased By ▲ 0.48 (5.57%)
CPHL 101.62 Increased By ▲ 3.12 (3.17%)
DCL 15.00 Decreased By ▼ -0.04 (-0.27%)
DGKC 253.98 Decreased By ▼ -0.32 (-0.13%)
FCCL 59.26 Increased By ▲ 0.76 (1.3%)
FFL 21.89 Increased By ▲ 0.36 (1.67%)
GCIL 34.10 Increased By ▲ 0.19 (0.56%)
HUBC 222.31 Increased By ▲ 6.62 (3.07%)
KEL 7.08 Decreased By ▼ -0.04 (-0.56%)
KOSM 7.63 Increased By ▲ 0.17 (2.28%)
LOTCHEM 26.40 Increased By ▲ 0.19 (0.72%)
MLCF 108.00 Increased By ▲ 0.52 (0.48%)
NBP 188.28 Increased By ▲ 2.06 (1.11%)
PAEL 55.10 Increased By ▲ 0.70 (1.29%)
PIAHCLA 20.55 Increased By ▲ 0.23 (1.13%)
PIBTL 14.31 Decreased By ▼ -0.09 (-0.63%)
POWER 19.22 Increased By ▲ 0.82 (4.46%)
PPL 201.21 Increased By ▲ 0.69 (0.34%)
PREMA 48.61 Increased By ▲ 0.67 (1.4%)
PRL 37.40 Increased By ▲ 0.98 (2.69%)
PTC 25.85 Decreased By ▼ -0.32 (-1.22%)
SNGP 136.01 Decreased By ▼ -0.41 (-0.3%)
SSGC 44.18 Decreased By ▼ -0.08 (-0.18%)
TELE 9.08 Increased By ▲ 0.09 (1%)
TPLP 12.16 Increased By ▲ 0.56 (4.83%)
TREET 27.41 Increased By ▲ 0.32 (1.18%)
TRG 78.50 Decreased By ▼ -0.18 (-0.23%)
WTL 1.63 Increased By ▲ 0.06 (3.82%)
BR100 16,575 Increased By 221.7 (1.36%)
BR30 54,791 Increased By 1370.1 (2.56%)
KSE100 159,280 Increased By 1043.4 (0.66%)
KSE30 48,658 Increased By 423.1 (0.88%)
Sep 26, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-09-26

Shipping Intelligence

Recorder Report Published 26 Sep, 2025 06:42am

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (September 25, 2025).

=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth             Ship           Working        Agent                Berthing
No.                                                                      Date
=============================================================================
Op-1              M.T            Disc           Pak National       24-09-2025
                  Sargodha       Crude Oil      Ship
Op-2              Fossil         Disc           Pak National       24-09-2025
                                 Crude Oil      Ship
B-2               GingaSakre     Disc           Alpine Marine      25-09-2025
                                 Chemical       Services
B-5               Uss Wayne                     Eastern Sea        24-09-2025
                  Meyer (Ddg-108)-              Trans Port
B-10/B-11         Meghna         Load           Ocean              24-09-2025
                  Adventure      Clinkers       Services
B-14/B-15         Belita         Disc           Bulk Shipping      18-09-2025
                                 (Dap)          Agencies
B-16/B-17         Legend         Disc           Seatrade           15-09-2025
                                 Chickpeas      Shipping
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-21              Fiora          -              Ocean World        31-08-2025
B-27/B-26         Hui Fa         Dis/Load       Merchant           25-09-2025
                                 Containers     Shipping
B-28/B-29         Ital           Dis/Load       Green Pak          23-09-2025
                  Universo       Containers     Shipping
B-29/B-30         Kai Da         Dis/Load       Yaaseen            24-09-2025
                  Hong Zhou      Containers     Shipping Lines
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sopt-1            GslGrania      Dis/Load       Gac                24-09-2025
                                 Containers     Pakistan
Sopt-3            Kmtc           Dis/Load       United Marine      23-09-2025
                  Colombo        Containers     Agencies
Sopt-4            Seaspan        Dis/Load       Unitrd Marine      25-09-2025
                  Bellwether     Containers     Agencies
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of           Expected       Expected Arrival                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
Kmtc              25-09-2025     Dis./Load                      United Marine
Colombo                          Containers                          Agencies
Ital Universo     25-09-2025     Dis/Load                           Green Pak
                                 Containers                          Shipping
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
P.Aliki           25-09-2025     D/70000                             Pakistan
                                 Crude Oil                      National Ship
Bellini           25-09-2025     d/29000 Hsfo                   Alpine Marine
                                                                     Services
Ever Lucid        25-09-2025     D/L Container                      Green Pak
                                                                     Shipping
Jolly Verde       26-09-2025     D/L Container                    Eastern Sea
                                                                    Transport
Rt-10             26-09-2025     D/L Container                   Rtw Shipping
                                                                  & Logistics
Taxidiara         26-09-2025     L/48000 Clinkers           Gearbulk Shipping
X-Press
Dhaulagiri        27-09-2025     D/L Container                              -
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of           Departure      Ships Departures                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
Wan Hai 316       25-09-2025     Container Ship                             -
Ogba              25-09-2025     Clinkers                                   -
X-press Pyxis     25-09-2025     Container Ship                             -
X-Press
Anglesey          25-09-2025     Container Ship                             -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth             Vessel         Working        Agent                Berthing
                                                                         Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-2              Alexandros-III Sugar Bags     PNSC     September 20th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
Port Qasim Electric Power Terminal
-----------------------------------------------------------------------------
PQEPT             Good Heart     Coal           Alpine   September 23rd, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT               Peace One      Palm oil       Alpine   September 23rd, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
2nd Container Terminal
-----------------------------------------------------------------------------
QICT              Hansa          Container      GAC      September 24th, 2025
                  Africa
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO             UOG            Mogas          Alpine   September 24th, 2025
                  Harriet-G
-----------------------------------------------------------------------------
GRAIN & FERTILIZER TEMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FAP               Nord Agano     Fertilizer     Bulk          Sept 23rd, 2025
                                                Shipping
-----------------------------------------------------------------------------
SSGC LPG TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
SSGC              Horizon-1      LPG            M             Sept 17th, 2025
                                                International
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EVTL              AN-61          LPG            Universal     Sept 23rd, 2025
                                                Shipp
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel            Commodity      Ship Agent                    Departure Date
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Horizon-1         LPG            M International              Sept 25th, 2025
AN-61             LPG            Universal Shipp                         -do-
Peace One         Palm oil       Alpine                                  -do-
Good Heart        Coal           Alpine                                  -do-
Hansa Africa      Container      GAC                                     -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
Simaisma          LNG            GSA                          Sept 25th, 2025
Venus-9           LPG            M International                         -do-
Jetta
(Re-Berth)        Coal           Ocean World                             -do-
Orchid
Kefalonia         Palm oil       Alpine                                  -do-
Nihat-M           Rice           East Wind                               -do-
Abdullah          Rape Seed      Ocean Services            Waiting for Berths
Santosa-66        Fertilizer     Ocean Services                          -do-
Kathrine
Kosan             Chemicals      Alpine                                  -do-
=============================================================================

Copyright Business Recorder, 2025

Shipping Intelligence

Comments

200 characters

Shipping Intelligence

Pakistan sends team to KSA: Economic roadmap to be sealed in 2 months

MNFS&R’s report to Senate panel: Floods destroy 2.5m acres of crops

Oil set for biggest weekly gain in three months as Russia cuts fuel exports

Trump, PM and COAS take stock of global situation

Wealth statement format surreptitiously altered: FTO orders probe against FBR

AI-powered ESaaS project completed: First Green Sukuk for telecom sector launched

Fund-MoF parleys to begin from Monday: FBR updates IMF about revenue data

RLNG charges levied by SNGPL: APTMA to hire audit firm for verification

Circular debt will be wiped out in 6 years: Leghari

All public companies and importers: Sales tax registration deadline extended till Oct 15

Read more stories