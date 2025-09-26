KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (September 25, 2025).
=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth Ship Working Agent Berthing
No. Date
=============================================================================
Op-1 M.T Disc Pak National 24-09-2025
Sargodha Crude Oil Ship
Op-2 Fossil Disc Pak National 24-09-2025
Crude Oil Ship
B-2 GingaSakre Disc Alpine Marine 25-09-2025
Chemical Services
B-5 Uss Wayne Eastern Sea 24-09-2025
Meyer (Ddg-108)- Trans Port
B-10/B-11 Meghna Load Ocean 24-09-2025
Adventure Clinkers Services
B-14/B-15 Belita Disc Bulk Shipping 18-09-2025
(Dap) Agencies
B-16/B-17 Legend Disc Seatrade 15-09-2025
Chickpeas Shipping
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-21 Fiora - Ocean World 31-08-2025
B-27/B-26 Hui Fa Dis/Load Merchant 25-09-2025
Containers Shipping
B-28/B-29 Ital Dis/Load Green Pak 23-09-2025
Universo Containers Shipping
B-29/B-30 Kai Da Dis/Load Yaaseen 24-09-2025
Hong Zhou Containers Shipping Lines
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sopt-1 GslGrania Dis/Load Gac 24-09-2025
Containers Pakistan
Sopt-3 Kmtc Dis/Load United Marine 23-09-2025
Colombo Containers Agencies
Sopt-4 Seaspan Dis/Load Unitrd Marine 25-09-2025
Bellwether Containers Agencies
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of Expected Expected Arrival Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
Kmtc 25-09-2025 Dis./Load United Marine
Colombo Containers Agencies
Ital Universo 25-09-2025 Dis/Load Green Pak
Containers Shipping
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
P.Aliki 25-09-2025 D/70000 Pakistan
Crude Oil National Ship
Bellini 25-09-2025 d/29000 Hsfo Alpine Marine
Services
Ever Lucid 25-09-2025 D/L Container Green Pak
Shipping
Jolly Verde 26-09-2025 D/L Container Eastern Sea
Transport
Rt-10 26-09-2025 D/L Container Rtw Shipping
& Logistics
Taxidiara 26-09-2025 L/48000 Clinkers Gearbulk Shipping
X-Press
Dhaulagiri 27-09-2025 D/L Container -
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of Departure Ships Departures Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
Wan Hai 316 25-09-2025 Container Ship -
Ogba 25-09-2025 Clinkers -
X-press Pyxis 25-09-2025 Container Ship -
X-Press
Anglesey 25-09-2025 Container Ship -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth Vessel Working Agent Berthing
Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-2 Alexandros-III Sugar Bags PNSC September 20th, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
Port Qasim Electric Power Terminal
-----------------------------------------------------------------------------
PQEPT Good Heart Coal Alpine September 23rd, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT Peace One Palm oil Alpine September 23rd, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
2nd Container Terminal
-----------------------------------------------------------------------------
QICT Hansa Container GAC September 24th, 2025
Africa
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO UOG Mogas Alpine September 24th, 2025
Harriet-G
-----------------------------------------------------------------------------
GRAIN & FERTILIZER TEMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FAP Nord Agano Fertilizer Bulk Sept 23rd, 2025
Shipping
-----------------------------------------------------------------------------
SSGC LPG TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
SSGC Horizon-1 LPG M Sept 17th, 2025
International
-----------------------------------------------------------------------------
ENGRO VOPAK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
EVTL AN-61 LPG Universal Sept 23rd, 2025
Shipp
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel Commodity Ship Agent Departure Date
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Horizon-1 LPG M International Sept 25th, 2025
AN-61 LPG Universal Shipp -do-
Peace One Palm oil Alpine -do-
Good Heart Coal Alpine -do-
Hansa Africa Container GAC -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
Simaisma LNG GSA Sept 25th, 2025
Venus-9 LPG M International -do-
Jetta
(Re-Berth) Coal Ocean World -do-
Orchid
Kefalonia Palm oil Alpine -do-
Nihat-M Rice East Wind -do-
Abdullah Rape Seed Ocean Services Waiting for Berths
Santosa-66 Fertilizer Ocean Services -do-
Kathrine
Kosan Chemicals Alpine -do-
=============================================================================
