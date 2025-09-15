BML 6.62 Increased By ▲ 0.01 (0.15%)
BOP 17.77 Decreased By ▼ -0.04 (-0.22%)
CNERGY 7.14 Increased By ▲ 0.01 (0.14%)
CPHL 96.89 Decreased By ▼ -0.35 (-0.36%)
DCL 14.02 Increased By ▲ 0.24 (1.74%)
DGKC 229.75 Decreased By ▼ -2.22 (-0.96%)
FCCL 56.88 Decreased By ▼ -0.13 (-0.23%)
FFL 19.08 Increased By ▲ 0.13 (0.69%)
GCIL 34.18 Decreased By ▼ -0.24 (-0.7%)
HUBC 192.75 Increased By ▲ 0.51 (0.27%)
KEL 5.33 Decreased By ▼ -0.03 (-0.56%)
KOSM 6.67 No Change ▼ 0.00 (0%)
LOTCHEM 25.75 Decreased By ▼ -0.42 (-1.6%)
MLCF 102.70 Increased By ▲ 0.35 (0.34%)
NBP 184.38 Increased By ▲ 3.70 (2.05%)
PAEL 54.35 Decreased By ▼ -0.17 (-0.31%)
PIAHCLA 19.73 Decreased By ▼ -0.04 (-0.2%)
PIBTL 12.41 Decreased By ▼ -0.05 (-0.4%)
POWER 18.23 Decreased By ▼ -0.14 (-0.76%)
PPL 190.59 Increased By ▲ 1.28 (0.68%)
PREMA 43.15 Increased By ▲ 0.93 (2.2%)
PRL 32.31 Increased By ▲ 0.18 (0.56%)
PTC 23.60 Increased By ▲ 0.10 (0.43%)
SNGP 132.01 Increased By ▲ 0.88 (0.67%)
SSGC 44.53 Decreased By ▼ -0.18 (-0.4%)
TELE 8.13 Increased By ▲ 0.01 (0.12%)
TPLP 10.24 Increased By ▲ 0.04 (0.39%)
TREET 26.65 Decreased By ▼ -0.06 (-0.22%)
TRG 66.60 Increased By ▲ 4.56 (7.35%)
WTL 1.57 Decreased By ▼ -0.01 (-0.63%)
BR100 15,939 Increased By 88.9 (0.56%)
BR30 49,197 Increased By 278 (0.57%)
KSE100 155,085 Increased By 644.9 (0.42%)
KSE30 47,340 Increased By 220.6 (0.47%)
Philippines awards $436 million T-bills at auction

  • Tenders total 154.15 billion pesos
Reuters Published 15 Sep, 2025 11:19am

MANILA: Following are the results of the Philippine Bureau of the Treasury’s (BTr) auction of T-bills on Monday:

  • BTr fully awards offer of 25 billion pesos ($436.03 million)

  • Tenders total 154.15 billion pesos

  • BTr awards 8.5 billion pesos of 91-day T-bills at avg rate of 4.950% versus previous auction avg of 5.046%

  • BTr awards 8.5 billion pesos of 182-day T-bills at avg rate of 5.148% versus previous auction avg of 5.222%

  • BTr awards 8 billion pesos of 364-day T-bills at avg rate of 5.272% versus previous auction avg of 5.376%

