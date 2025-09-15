Markets
Philippines awards $436 million T-bills at auction
- Tenders total 154.15 billion pesos
MANILA: Following are the results of the Philippine Bureau of the Treasury’s (BTr) auction of T-bills on Monday:
-
BTr fully awards offer of 25 billion pesos ($436.03 million)
-
Tenders total 154.15 billion pesos
-
BTr awards 8.5 billion pesos of 91-day T-bills at avg rate of 4.950% versus previous auction avg of 5.046%
-
BTr awards 8.5 billion pesos of 182-day T-bills at avg rate of 5.148% versus previous auction avg of 5.222%
-
BTr awards 8 billion pesos of 364-day T-bills at avg rate of 5.272% versus previous auction avg of 5.376%
Comments