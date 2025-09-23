KARACHI: The weather report on Monday (September 22, 2025) and the forecast for Tuesday (September 23, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 35-26 (ºC) 00-00 (%) 35-27 (ºC) 00-00 (%)
Karachi 31-26 (°C) 01-00 (%) 31-26 (°C) 01-00 (%)
Lahore 39-26 (°C) 01-00 (%) 39-27 (°C) 00-00 (%)
Larkana 37-26 (°C) 00-00 (%) 38-26 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas 34-25 (°C) 00-00 (%) 35-26 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad 33-19 (ºC) 02-00 (%) 33-20 (ºC) 03-00 (%)
Peshawar 38-25 (ºC) 01-00 (%) 37-25 (ºC) 01-00 (%)
Quetta 32-14 (ºC) 00-00 (%) 34-14 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 36-23 (ºC) 01-00 (%) 36-24 (ºC) 01-00 (%)
Sukkur 37-26 (ºC) 00-00 (%) 37-26 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:28 pm (Today)
Sunrise: 06:20 am (Tomorrow)
==================================================================
