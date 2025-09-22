BML 7.72 Increased By ▲ 0.58 (8.12%)
Print 2025-09-22

The Weather

Recorder Report Published 22 Sep, 2025 06:13am

KARACHI: The weather report on Sunday (September 21, 2025) and the forecast for Monday (September 22, 2025).

====================================================================
CITIES                     TODAY                            TOMORROW
====================================================================
Hyderabad            35-26 (ºC) 00-00 (%)       35-27 (ºC) 00-00 (%)
Karachi              31-26 (°C) 01-00 (%)       31-26 (°C) 01-00 (%)
Lahore               39-26 (°C) 01-00 (%)       39-27 (°C) 00-00 (%)
Larkana              37-26 (°C) 00-00 (%)       38-26 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas           34-25 (°C) 00-00 (%)       35-26 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad         33-19 (ºC) 02-00 (%)       33-20 (ºC) 03-00 (%)
Peshawar             38-25 (ºC) 01-00 (%)       37-25 (ºC) 01-00 (%)
Quetta               32-14 (ºC) 00-00 (%)       34-14 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi           36-23 (ºC) 01-00 (%)       36-24 (ºC) 01-00 (%)
Sukkur               37-26 (ºC) 00-00 (%)       37-26 (ºC) 00-00 (%)
====================================================================
KARACHI
--------------------------------------------------------------------
Sunset:                      06:29 pm                        (Today)
Sunrise:                     06:19 am                     (Tomorrow)
====================================================================

