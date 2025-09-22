KARACHI: The weather report on Sunday (September 21, 2025) and the forecast for Monday (September 22, 2025).
====================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
====================================================================
Hyderabad 35-26 (ºC) 00-00 (%) 35-27 (ºC) 00-00 (%)
Karachi 31-26 (°C) 01-00 (%) 31-26 (°C) 01-00 (%)
Lahore 39-26 (°C) 01-00 (%) 39-27 (°C) 00-00 (%)
Larkana 37-26 (°C) 00-00 (%) 38-26 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas 34-25 (°C) 00-00 (%) 35-26 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad 33-19 (ºC) 02-00 (%) 33-20 (ºC) 03-00 (%)
Peshawar 38-25 (ºC) 01-00 (%) 37-25 (ºC) 01-00 (%)
Quetta 32-14 (ºC) 00-00 (%) 34-14 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 36-23 (ºC) 01-00 (%) 36-24 (ºC) 01-00 (%)
Sukkur 37-26 (ºC) 00-00 (%) 37-26 (ºC) 00-00 (%)
====================================================================
KARACHI
--------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:29 pm (Today)
Sunrise: 06:19 am (Tomorrow)
====================================================================
Copyright Business Recorder, 2025
Comments