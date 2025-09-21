BML 7.72 Increased By ▲ 0.58 (8.12%)
BOP 26.26 Increased By ▲ 2.38 (9.97%)
CNERGY 8.12 Decreased By ▼ -0.29 (-3.45%)
CPHL 96.88 Decreased By ▼ -2.10 (-2.12%)
DCL 15.15 Decreased By ▼ -0.42 (-2.7%)
DGKC 244.58 Decreased By ▼ -1.49 (-0.61%)
FCCL 60.13 Increased By ▲ 1.13 (1.92%)
FFL 21.73 Increased By ▲ 0.22 (1.02%)
GCIL 34.12 Decreased By ▼ -0.74 (-2.12%)
HUBC 206.67 Increased By ▲ 8.98 (4.54%)
KEL 5.76 Increased By ▲ 0.01 (0.17%)
KOSM 7.77 Decreased By ▼ -0.19 (-2.39%)
LOTCHEM 25.91 Increased By ▲ 1.11 (4.48%)
MLCF 107.53 Decreased By ▼ -0.60 (-0.55%)
NBP 189.06 Decreased By ▼ -0.63 (-0.33%)
PAEL 55.14 Decreased By ▼ -0.45 (-0.81%)
PIAHCLA 21.15 Increased By ▲ 0.84 (4.14%)
PIBTL 13.85 Increased By ▲ 0.56 (4.21%)
POWER 18.68 Decreased By ▼ -0.29 (-1.53%)
PPL 191.09 Decreased By ▼ -0.65 (-0.34%)
PREMA 48.13 Increased By ▲ 4.38 (10.01%)
PRL 36.06 Decreased By ▼ -0.72 (-1.96%)
PTC 25.89 Increased By ▲ 1.65 (6.81%)
SNGP 133.40 Decreased By ▼ -0.10 (-0.07%)
SSGC 44.32 Decreased By ▼ -0.06 (-0.14%)
TELE 9.56 Decreased By ▼ -0.20 (-2.05%)
TPLP 11.60 Decreased By ▼ -0.49 (-4.05%)
TREET 26.56 Decreased By ▼ -0.65 (-2.39%)
TRG 79.70 Increased By ▲ 2.94 (3.83%)
WTL 1.68 Decreased By ▼ -0.10 (-5.62%)
BR100 16,313 Increased By 5.8 (0.04%)
BR30 52,359 Increased By 821.6 (1.59%)
KSE100 158,037 Increased By 83.9 (0.05%)
KSE30 48,251 Increased By 52.4 (0.11%)
Sep 21, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Print Print 2025-09-21

The Weather

Recorder Report Published 21 Sep, 2025 04:51am

KARACHI: The weather report on Saturday (September 20, 2025) and the forecast for Sunday (September 21, 2025)

==================================================================
CITIES                     TODAY                          TOMORROW
==================================================================
Hyderabad         35-26 (ºC) 00-00 (%)        35-27 (ºC) 00-00 (%)
Karachi           31-26 (°C) 01-00 (%)        31-26 (°C) 01-00 (%)
Lahore            39-26 (°C) 01-00 (%)        39-27 (°C) 00-00 (%)
Larkana           37-26 (°C) 00-00 (%)        38-26 (°C) 00-00 (%)
Mirpurkhas        34-25 (°C) 00-00 (%)        35-26 (°C) 00-00 (%)
Muzaffarabad      33-19 (ºC) 02-00 (%)        33-20 (ºC) 03-00 (%)
Peshawar          38-25 (ºC) 01-00 (%)        37-25 (ºC) 01-00 (%)
Quetta            32-14 (ºC) 00-00 (%)        34-14 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi        36-23 (ºC) 01-00 (%)        36-24 (ºC) 01-00 (%)
Sukkur            37-26 (ºC) 00-00 (%)        37-26 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:                       06:30 pm                     (Today)
Sunrise:                      06:19 am                  (Tomorrow)
==================================================================

Copyright Business Recorder, 2025

weather weather today

Comments

200 characters

The Weather

Tax exemptions, revenue loss, tax expenditure: FBR uses data of more than 80 entities for calculation

Thar coal transportation by PR: Lucky warns of systemic risks to energy supply chain

MoI seeks Rs320m TSG for PWD staff salaries

Zardari visits Kashgar Free Trade Zone

Civil N-energy: IAEA DG recognises Pakistan’s steady progress

Vietnamese envoy talks of PTA’s prospects

CM Maryam launches Green Tractor Programme Phase-II

Punjab govt, Hong Kong TDC sign cooperation agreement

Flaw dubbed as ‘SessionReaper’: Critical vulnerability in Adobe Commerce & Magento identified

Innovative, modern technology must for economic uplift: Ahsan

Read more stories