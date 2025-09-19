KARACHI: The weather report on Thursday (September 18, 2025) and the forecast for Friday (September 19, 2025)

================================================================== CITIES TODAY TOMORROW ================================================================== Hyderabad 36-26 (ºC) 01-00 (%) 36-26 (ºC) 00-00 (%) Karachi 32-26 (°C) 25-00 (%) 32-26 (°C) 25-00 (%) Lahore 35-26 (°C) 55-00 (%) 34-26 (°C) 55-00 (%) Larkana 38-27 (°C) 01-00 (%) 39-26 (°C) 00-00 (%) Mirpurkhas 36-25 (°C) 25-00 (%) 36-26 (°C) 00-00 (%) Muzaffarabad 31-19 (ºC) 55-00 (%) 32-19 (ºC) 55-00 (%) Peshawar 34-23 (ºC) 14-00 (%) 34-24 (ºC) 05-00 (%) Quetta 32-14 (ºC) 00-00 (%) 31-13 (ºC) 00-00 (%) Rawalpindi 31-22 (ºC) 55-00 (%) 31-22 (ºC) 55-00 (%) Sukkur 38-27 (ºC) 01-00 (%) 38-27 (ºC) 00-00 (%) ================================================================== KARACHI ------------------------------------------------------------------ Sunset: 06:32 pm (Today) Sunrise: 06:18 am (Tomorrow) ==================================================================

