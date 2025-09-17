KARACHI: The weather report on Tuesday (September 16, 2025) and the forecast for Wednesday (September 17, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 35-26 (ºC) 02-00 (%) 36-27 (ºC) 03-00 (%)
Karachi 31-26 (°C) 60-00 (%) 33-26 (°C) 25-00 (%)
Lahore 34-25 (°C) 25-00 (%) 34-26 (°C) 18-00 (%)
Larkana 39-27 (°C) 01-00 (%) 39-27 (°C) 01-00 (%)
Mirpurkhas 34-26 (°C) 25-00 (%) 35-26 (°C) 25-00 (%)
Muzaffarabad 32-19 (ºC) 65-00 (%) 31-18 (ºC) 04-00 (%)
Peshawar 35-24 (ºC) 06-00 (%) 35-24 (ºC) 07-00 (%)
Quetta 33-14 (ºC) 00-00 (%) 32-14 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 31-23 (ºC) 55-00 (%) 33-23 (ºC) 09-00 (%)
Sukkur 37-27 (ºC) 01-00 (%) 38-28 (ºC) 01-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:34 pm (Today)
Sunrise: 06:17 am (Tomorrow)
==================================================================
