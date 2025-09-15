BML 6.61 Decreased By ▼ -0.03 (-0.45%)
The Weather

Recorder Report Published 15 Sep, 2025 05:59am

KARACHI: The weather report on Sunday (September 14, 2025) and the forecast for Monday (September 15, 2025).

====================================================================
CITIES                     TODAY                            TOMORROW
====================================================================
Hyderabad            35-27 (ºC) 03-00 (%)       35-27 (ºC) 04-00 (%)
Karachi              32-27 (°C) 25-00 (%)       31-27 (°C) 25-00 (%)
Lahore               35-26 (°C) 05-00 (%)       35-26 (°C) 05-00 (%)
Larkana              38-26 (°C) 01-00 (%)       38-26 (°C) 02-00 (%)
Mirpurkhas           34-26 (°C) 03-00 (%)       34-26 (°C) 04-00 (%)
Muzaffarabad         32-21 (ºC) 49-00 (%)       32-21 (ºC) 60-00 (%)
Peshawar             37-27 (ºC) 06-00 (%)       37-25 (ºC) 07-00 (%)
Quetta               34-16 (ºC) 00-00 (%)       34-15 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi           34-25 (ºC) 25-00 (%)       34-24 (ºC) 25-00 (%)
Sukkur               37-26 (ºC) 01-00 (%)       37-26 (ºC) 02-00 (%)
====================================================================
KARACHI
--------------------------------------------------------------------
Sunset:                      06:36 pm                        (Today)
Sunrise:                     06:17 am                     (Tomorrow)
====================================================================

