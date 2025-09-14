KARACHI: The weather report on Saturday (September 13, 2025) and the forecast for Sunday (September 14, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 35-27 (ºC) 03-00 (%) 35-27 (ºC) 04-00 (%)
Karachi 32-27 (°C) 25-00 (%) 31-27 (°C) 25-00 (%)
Lahore 35-26 (°C) 05-00 (%) 35-26 (°C) 05-00 (%)
Larkana 38-26 (°C) 01-00 (%) 38-26 (°C) 02-00 (%)
Mirpurkhas 34-26 (°C) 03-00 (%) 34-26 (°C) 04-00 (%)
Muzaffarabad 32-21 (ºC) 49-00 (%) 32-21 (ºC) 60-00 (%)
Peshawar 37-27 (ºC) 06-00 (%) 37-25 (ºC) 07-00 (%)
Quetta 34-16 (ºC) 00-00 (%) 34-15 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 34-25 (ºC) 25-00 (%) 34-24 (ºC) 25-00 (%)
Sukkur 37-26 (ºC) 01-00 (%) 37-26 (ºC) 02-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:37 pm (Today)
Sunrise: 06:16 am (Tomorrow)
==================================================================
