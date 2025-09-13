KARACHI: The weather report on Friday (September 12, 2025) and the forecast for Saturday (September 13, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 33-26 (ºC) 55-00 (%) 34-26 (ºC) 25-00 (%)
Karachi 31-26 (°C) 55-00 (%) 32-26 (°C) 60-00 (%)
Lahore 34-26 (°C) 02-00 (%) 34-26 (°C) 03-00 (%)
Larkana 37-25 (°C) 03-00 (%) 38-26 (°C) 05-00 (%)
Mirpurkhas 33-25 (°C) 80-00 (%) 34-25 (°C) 25-00 (%)
Muzaffarabad 32-22 (ºC) 11-00 (%) 32-22 (ºC) 25-00 (%)
Peshawar 38-27 (ºC) 02-00 (%) 38-27 (ºC) 03-00 (%)
Quetta 34-16 (ºC) 01-00 (%) 34-17 (ºC) 01-00 (%)
Rawalpindi 34-25 (ºC) 04-00 (%) 34-25 (ºC) 04-00 (%)
Sukkur 37-25 (ºC) 03-00 (%) 37-26 (ºC) 04-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:40 pm (Today)
Sunrise: 06:16 am (Tomorrow)
==================================================================
