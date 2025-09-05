KARACHI: The weather report on Thursday (September 04, 2025) and the forecast for Friday (September 05, 2025)

================================================================== CITIES TODAY TOMORROW ================================================================== Hyderabad 39-28 (ºC) 02-00 (%) 40-29 (ºC) 01-00 (%) Karachi 34-26 (°C) 02-00 (%) 35-27 (°C) 02-00 (%) Lahore 29-24 (°C) 55-00 (%) 32-26 (°C) 91-00 (%) Larkana 41-30 (°C) 02-00 (%) 41-30 (°C) 02-00 (%) Mirpurkhas 38-28 (°C) 02-00 (%) 39-28 (°C) 01-00 (%) Muzaffarabad 28-20 (ºC) 60-00 (%) 29-20 (ºC) 55-00 (%) Peshawar 34-25 (ºC) 13-00 (%) 35-25 (ºC) 13-00 (%) Quetta 33-16 (ºC) 00-00 (%) 33-16 (ºC) 00-00 (%) Rawalpindi 29-22 (ºC) 55-00 (%) 31-23 (ºC) 55-00 (%) Sukkur 40-30 (ºC) 03-00 (%) 40-20 (ºC) 02-00 (%) ================================================================== KARACHI ------------------------------------------------------------------ Sunset: 06:47 pm (Today) Sunrise: 06:13 am (Tomorrow) ==================================================================

