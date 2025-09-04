KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (September 03, 2025)
=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth Ship Working Agent Berthing
No. Date
=============================================================================
OP-1 M.T Disc Crude Pakistan Nation 31-08-2025
Shanlamar Oil Ship
B-6/B-7 Xin Chang Dis./Load Oceansea 01-09-2025
Shu Containers Shipping
B-9/B-8 Celsius Dis./Load Oceansea 01-09-2025
Emmen Containers Shipping
B-11/B-12 Xing Disc.General Seahawks Asia 31-08-2025
Shou Hai Cargo Global
B-13/B-14 Pacifc Load Bull Shipping 31-08-2025
Advance Clinkers Agencies
Nmb-1 Al Load N.S 30-08-2025
Ahmed Rice Shipping
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-21 Sana Load Rice Teadelink 30-08-2025
B-25 Fiora - Ocean World 31-08-2025
B-28/B-29 X-Press Dis./Load X-Press Feeders
Salween Containers SipAgency Pak 29-08-2025
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sopt-2 Zhng Gu Dis./Load Sharaf Shipping 02-09-2025
Hang Zhou Containers Agency
Sopt-3 Oocl Le Dis./Load Oocl 02-09-2025
Havre Containers Pakistan
Sopt-4 Xin Dis./Load Cosco Shipping 01-09-2025
Beijing Containers Line Pak
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of Expected Expected Arrival Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
Xin Beijng 03-09-2025 Dis./Load Cosco Shipping
Containers Line Pak
Sana 03-09-2025 Load Rice Teadelink
X-Press Salween 03-09-2025 Dis./Load X-Press Feeders
Containers Sip Agency Pak
Celsus Emmen 03-09-2025 Dis./Load Oceansea Shipping
Containers
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
Maersk Cebu 04-09-2025 D/20000 Carbon Transtrade
Oil
Hui Fa 03-09-2025 D/L Container Merchant Shipping
Northern
Practise 03-09-2025 D/L Container Oceansea Shipping
Wan Hai625 03-09-2025 D/L Container Riazeda
Hong Li 03-09-2025 D/L Container Freight Connection
Yuan Yang Pakistan
Interasia Amplify 03-09-2025 D/L Container Rahmat Shipping
Xin Xinhai 2 04-09-2025 D/L Container InternationalSip &
Ports Services
One Readiness 04-09-2025 D/L Container Ocean Network
Express Pak
Yuan Xiang
Fa Zhan 04-09-2025 D/L Container Feeder Logistics
He Run
Xiang Mao 04-09-2025 D/L Container star shipping
Eleen Eva 03-09-2025 L/30000, Ores Ocean World
Xi Hu 03-09-2025 D/10569 Hot Asia Marine
Rolled Coils
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of Departure Ships Departures Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
Taxidiara 03-09-2025 Bulk Carrier -
Ts Keelung 03-09-2025 Container Ship -
Wan Hai 626 03-09-2025 Container Ship -
M.T Mardan 03-09-2025 Tanker -
Jin Shun He 03-09-2025 Container Ship -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth Vessel Working Agent Berthing
Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1 Princess Steel Crystal September
Wafya Pallets Sea Ser 2nd, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT Meghna Coal Trade To August 30th, 2025
Rose Shore
PIBT Galini Coal Trade To Sept 2nd, 2025
Shore
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT Nakhal Palm Alpine September 2nd, 2025
Silver oil
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO IDI Gas oil Trans Marine Sept 2nd, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
Pakistan Gas Port Consortium
-----------------------------------------------------------------------------
PGPCL Al-Slami LNG GSA September 2nd, 2025
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel Commodity Ship Agent Departure Date
=============================================================================
MSC Pratiti Container MSC PAK September 3rd, 2025
GFS Juno Container GAC -do-
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Jin Shun He Container CMA CGM PAK September 3rd, 2025
Princess Wafya Steel Pallets Crystal Sea Ser. -do-
Meghna Rose Coal Trade To Shore -do-
=============================================================================
Outer Anchorage
=============================================================================
Hansa Africa Container GAC September 3rd, 2025
Jin Shun He Container CMA CGM PAK -do-
Ionic Kibou Soya Bean Alpine -do-
Seed
Al-Diab-II LPG Trans Marine -do-
IVS Windsor Coal Ocean World Waiting for Berths
Sentosa-66 Fertilizer Ocean Service -do-
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
PHC Glory Rice East Wind September 3rd, 2025
CMA CGM
Phoenix Container CMA CGM PAK -do-
Yuan Xiang
Fa Zhan Container GAC -do-
MSC York-VII Container MSC PAK September 4th, 2025
=============================================================================
