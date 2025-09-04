BML 5.79 Decreased By ▼ -0.15 (-2.53%)
Markets Print 2025-09-04

Shipping Intelligence

Recorder Report Published 04 Sep, 2025 02:55am

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (September 03, 2025) 

=============================================================================
Alongside East Wharf
=============================================================================
Berth             Ship           Working        Agent                Berthing
No.                                                                      Date
=============================================================================
OP-1              M.T            Disc Crude     Pakistan Nation    31-08-2025
                  Shanlamar      Oil            Ship
B-6/B-7           Xin Chang      Dis./Load      Oceansea           01-09-2025
                  Shu            Containers     Shipping
B-9/B-8           Celsius        Dis./Load      Oceansea           01-09-2025
                  Emmen          Containers     Shipping
B-11/B-12         Xing           Disc.General   Seahawks Asia      31-08-2025
                  Shou Hai       Cargo          Global
B-13/B-14         Pacifc         Load           Bull Shipping      31-08-2025
                  Advance        Clinkers       Agencies
Nmb-1             Al             Load           N.S                30-08-2025
                  Ahmed          Rice           Shipping
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-21              Sana           Load Rice      Teadelink          30-08-2025
B-25              Fiora          -              Ocean World        31-08-2025
B-28/B-29         X-Press        Dis./Load      X-Press Feeders
                  Salween        Containers     SipAgency Pak      29-08-2025
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sopt-2            Zhng Gu        Dis./Load      Sharaf Shipping    02-09-2025
                  Hang Zhou      Containers     Agency
Sopt-3            Oocl Le        Dis./Load      Oocl               02-09-2025
                  Havre          Containers     Pakistan
Sopt-4            Xin            Dis./Load      Cosco Shipping     01-09-2025
                  Beijing        Containers     Line Pak
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of           Expected       Expected Arrival                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
Xin Beijng        03-09-2025     Dis./Load                     Cosco Shipping
                                 Containers                          Line Pak
Sana              03-09-2025     Load Rice                          Teadelink
X-Press Salween   03-09-2025     Dis./Load                    X-Press Feeders
                                 Containers                    Sip Agency Pak
Celsus Emmen       03-09-2025    Dis./Load                  Oceansea Shipping
                                 Containers
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
Maersk Cebu       04-09-2025     D/20000 Carbon                    Transtrade
                                  Oil
Hui Fa            03-09-2025     D/L Container              Merchant Shipping
Northern
Practise          03-09-2025     D/L Container              Oceansea Shipping
Wan Hai625        03-09-2025     D/L Container                        Riazeda
Hong Li           03-09-2025     D/L Container             Freight Connection
Yuan Yang                                                            Pakistan
Interasia Amplify 03-09-2025     D/L Container                Rahmat Shipping
Xin Xinhai 2      04-09-2025     D/L Container             InternationalSip &
                                                               Ports Services
One Readiness     04-09-2025     D/L Container                  Ocean Network
                                                                  Express Pak
Yuan Xiang
Fa Zhan           04-09-2025     D/L Container               Feeder Logistics
He Run
Xiang Mao         04-09-2025     D/L Container                  star shipping
Eleen Eva         03-09-2025     L/30000, Ores                    Ocean World
Xi Hu             03-09-2025     D/10569 Hot                      Asia Marine
                                 Rolled Coils
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of           Departure      Ships Departures                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
Taxidiara         03-09-2025     Bulk Carrier                               -
Ts Keelung        03-09-2025     Container Ship                             -
Wan Hai 626       03-09-2025     Container Ship                             -
M.T Mardan        03-09-2025     Tanker                                     -
Jin Shun He       03-09-2025     Container Ship                             -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth             Vessel         Working        Agent                Berthing
                                                                         Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1              Princess       Steel          Crystal             September
                  Wafya          Pallets        Sea Ser             2nd, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT              Meghna         Coal           Trade To    August 30th, 2025
                  Rose                          Shore
PIBT              Galini         Coal           Trade To       Sept 2nd, 2025
                                                Shore
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT               Nakhal         Palm           Alpine    September 2nd, 2025
                  Silver          oil
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO             IDI            Gas oil        Trans Marine   Sept 2nd, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
Pakistan Gas Port Consortium
-----------------------------------------------------------------------------
PGPCL             Al-Slami       LNG            GSA       September 2nd, 2025
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel            Commodity      Ship Agent                    Departure Date
=============================================================================
MSC Pratiti       Container      MSC PAK                  September 3rd, 2025
GFS Juno          Container      GAC                                     -do-
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
Jin Shun He       Container      CMA CGM PAK              September 3rd, 2025
Princess Wafya    Steel Pallets  Crystal Sea Ser.                        -do-
Meghna Rose       Coal           Trade To Shore                          -do-
=============================================================================
Outer Anchorage
=============================================================================
Hansa Africa      Container      GAC                      September 3rd, 2025
Jin Shun He       Container      CMA CGM PAK                             -do-
Ionic Kibou       Soya Bean      Alpine                                  -do-
                  Seed
Al-Diab-II        LPG            Trans Marine                            -do-
IVS Windsor       Coal           Ocean World               Waiting for Berths
Sentosa-66        Fertilizer     Ocean Service                           -do-
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
PHC Glory         Rice           East Wind                September 3rd, 2025
CMA CGM
Phoenix           Container      CMA CGM PAK                             -do-
Yuan Xiang
Fa Zhan           Container      GAC                                     -do-
MSC York-VII      Container      MSC PAK                  September 4th, 2025
=============================================================================

Copyright Business Recorder, 2025

Shipping Intelligence

