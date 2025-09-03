KARACHI: The weather report on Tuesday (September 02, 2025) and the forecast for Wednesday (September 03, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 39-28 (ºC) 02-00 (%) 40-29 (ºC) 01-00 (%)
Karachi 34-26 (°C) 02-00 (%) 35-27 (°C) 02-00 (%)
Lahore 29-24 (°C) 55-00 (%) 32-26 (°C) 91-00 (%)
Larkana 41-30 (°C) 02-00 (%) 41-30 (°C) 02-00 (%)
Mirpurkhas 38-28 (°C) 02-00 (%) 39-28 (°C) 01-00 (%)
Muzaffarabad 28-20 (ºC) 60-00 (%) 29-20 (ºC) 55-00 (%)
Peshawar 34-25 (ºC) 13-00 (%) 35-25 (ºC) 13-00 (%)
Quetta 33-16 (ºC) 00-00 (%) 33-16 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 29-22 (ºC) 55-00 (%) 31-23 (ºC) 55-00 (%)
Sukkur 40-30 (ºC) 03-00 (%) 40-20 (ºC) 02-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:49 pm (Today)
Sunrise: 06:12 am (Tomorrow)
==================================================================
