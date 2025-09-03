KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (September 02, 2025).
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENC
=============================================================================
Berth Ship Working Agent Berthing
No. Date
=============================================================================
OP-1 M.T Mardan Disc Pakistan Nation 31-08-2025
Crude Oil Ship
B-6/B-7 Gfc Juno Dis/Load Estwind Sip 01-09-2025
Containers Company
B-9/B-8 Celsius Dis/Load Oceansea 01-09-2025
Emmen Containers Shipping
B-11/B-12 Xing Disc Seahawks 31-08-2025
Shou Hai General Asia Global
Cargo
B-13/B-14 Pacifc Load Bull Shipping 31-08-2025
Advance Clinkers Agencies
B-14/B-15 Taxidiara Disc Bull Shipping 24-08-2025
(Dap) Agencies
Nmb-1 Al Ahmed Load Rice N.S.Shipping 30-08-2025
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-21 Sana Load Rice Teadelink 30-08-2025
B-25 Fiora - Ocean World 31-08-2025
B-26/B-27 Wan Dis/Load Riazeda 01-09-2025
Hai 626 Containers
B-28/B-29 Xin Chang Dis/Load Cosco Shipping 29-08-2025
Shu Containers Line Pak
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sopt-1 X-Press Dis/Load X-Press Feeders 01-09-2025
Bardsey Containers Sip Agency Pak
Sopt-2 Ts Keelung Dis/Load Sharaf Shipping 31-08-2025
Containers Agency
Sopt-3 Cma Cgm Dis/Load Cma Cgm 31-08-2025
Figaro Containers Pakistan
Sopt-4 Xin Beijing Dis/Load Cosco Shipping 01-09-2025
Containers Line Pak
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of Expected Expected Arrival Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
Gfs Jun 02-09-2025 Dis/Load Estwind Sip
Containers Company
Cma Cgm 02-09-2025 Dis/Load Cma Cgm
Figro Containers Pakistan
Taxidiara 02-09-2025 Disc (Dap) Bull Shipping
Agencies
Ts Keelung 02-09-2025 Dis/Load Sharaf Shipping
Containers Agency
M.Tmardan 02-09-2025 Disc Pakistan National
Crude Oil Ship
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
M.T Shalamar 02-09-2025 D/73000 Pakistan National
Crude Oil Ship
Zhong Gu 02-09-2025 D/L Container Sharaf Shipping
Hang Zhou Agency
Jin Shun He 02-09-2025 D/L Container Cma Cgm Pakistan
X-Press 02-09-2025 D/L Container X-Press Feeders
Salween Ship Agency Pak
Carl Schulte 02-09-2025 D/L Container Ocean Network
Express Pak
Oocl Le Havre 02-09-2025 D/L Container Oocl Pakistan
Kiran 02-09-2025 D/59385 Seahawks
Bosphorus General Cargo Asia Global
Maersk Cebu 03-09-2025 D/20000 Transtrade
Carbon Oil
Hong Li 03-09-2025 D/L Container Freight Connection
Yuan Yang Pakistan
Hui Fa 03-09-2025 D/L Container Merchant Shipping
Wan Hai316 03-09-2025 D/L Container -
Cosco
Malaysia 03-09-2025 D/L Container -
Wan Hai625 03-09-2025 D/L Container Riazeda
Northern
Practise 03-09-2025 D/L Container Oceansea Shipping
Interasia
Amplify 03-09-2025 D/L Container Rahmat Shipping
One Readiness 03-09-2025 D/L Container Ocean Network
Express Pak
Eleen Eva 03-09-2025 L/30000, Ores Ocean World
Xi Hu 03-09-2025 D/10569, Hot Asia Marine
Rolled Coils
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of Departure Ships Departures Agent
Vessel Date Cargo
=============================================================================
Folk Jubail 02-09-2025 Container Ship -
Swalloe Ace 02-09-2025 Car Carrier -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth Vessel Working Agent Berthing
Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1 Nil
-----------------------------------------------------------------------------
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT Meghna Coal Trade To August 30th, 2025
Rose Shore
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT Bentley-1 Palm oil Alpine August 31st, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
QICT Seaspan Container GAC September 1st, 2025
Santos
-----------------------------------------------------------------------------
2nd Container Terminal
-----------------------------------------------------------------------------
QICT MSC Capri Container MSC PAK September 1st, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO Cartagena Gasoline Alpine August 31st, 2025
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel Commodity Ship Agent Departure Date
=============================================================================
AL-Sakhamah LNG GSA September 2nd, 2025
Carl Schulte Container GAC -do-
X-Press
Salween Container GAC -do-
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
MSC Capri Container MSC PAK September 2nd, 2025
Seaspan
Santos Container GAC -do-
Bentley-1 Palm oil Alpine -do-
Cartagena Gasoline Alpine -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
Princess
Wafya Steel Pallets Crystal Sea Ser September 2nd, 2025
Nakhal Silver Palm oil Alpine -do-
IDI Gas oil Trans Marine -do-
Al-Slami LNG GSA -do-
Galini Coal Trade To Shore -do-
IVS Windsor Coal Ocean World Waiting for Berths
Al-Diab-II LPG Trans Marine -do-
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
MSC Pratiti Container MSC PAK September 2nd, 2025
GFS Juno Container GAC -do-
CMA CGM
Phoenix Container CMA CGM PAK September 3rd, 2025
Yuan Xiang
Fa Zhan Container GAC -do-
Hansa Africa Container GAC -do-
=============================================================================
