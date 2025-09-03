BML 5.94 Increased By ▲ 0.32 (5.69%)
Markets Print 2025-09-03

Shipping Intelligence

Recorder Report Published 03 Sep, 2025 06:01am

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (September 02, 2025).

=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENC
=============================================================================
Berth             Ship           Working        Agent                Berthing
No.                                                                      Date
=============================================================================
OP-1              M.T Mardan     Disc           Pakistan Nation    31-08-2025
                                 Crude Oil      Ship
B-6/B-7           Gfc Juno       Dis/Load       Estwind Sip        01-09-2025
                                 Containers     Company
B-9/B-8           Celsius        Dis/Load       Oceansea           01-09-2025
                  Emmen          Containers     Shipping
B-11/B-12         Xing           Disc           Seahawks           31-08-2025
                  Shou Hai       General        Asia Global
                                 Cargo
B-13/B-14         Pacifc         Load           Bull Shipping      31-08-2025
                  Advance        Clinkers       Agencies
B-14/B-15         Taxidiara      Disc           Bull Shipping      24-08-2025
                                 (Dap)          Agencies
Nmb-1             Al Ahmed       Load Rice      N.S.Shipping       30-08-2025
=============================================================================
Alongside WEST Wharf
=============================================================================
B-21              Sana           Load Rice      Teadelink          30-08-2025
B-25              Fiora          -              Ocean World        31-08-2025
B-26/B-27         Wan            Dis/Load       Riazeda            01-09-2025
                  Hai 626        Containers
B-28/B-29         Xin Chang      Dis/Load       Cosco Shipping     29-08-2025
                  Shu            Containers     Line Pak
=============================================================================
Alongside SOUTH Wharf
=============================================================================
Sopt-1            X-Press        Dis/Load       X-Press Feeders    01-09-2025
                  Bardsey        Containers     Sip Agency Pak
Sopt-2            Ts Keelung     Dis/Load       Sharaf Shipping    31-08-2025
                                 Containers     Agency
Sopt-3            Cma Cgm        Dis/Load       Cma Cgm            31-08-2025
                  Figaro         Containers     Pakistan
Sopt-4            Xin Beijing    Dis/Load       Cosco Shipping     01-09-2025
                                 Containers     Line Pak
=============================================================================
Expected Sailing
=============================================================================
Name of           Expected       Expected Arrival                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
Gfs Jun           02-09-2025     Dis/Load                         Estwind Sip
                                 Containers                           Company
Cma Cgm           02-09-2025     Dis/Load                             Cma Cgm
Figro                            Containers                          Pakistan
Taxidiara         02-09-2025     Disc (Dap)                     Bull Shipping
                                                                     Agencies
Ts Keelung        02-09-2025     Dis/Load                     Sharaf Shipping
                                 Containers                            Agency
M.Tmardan         02-09-2025     Disc                       Pakistan National
                                 Crude Oil                               Ship
=============================================================================
Expected Arrivals
=============================================================================
M.T Shalamar      02-09-2025     D/73000                    Pakistan National
                                 Crude Oil                               Ship
Zhong Gu          02-09-2025     D/L Container                Sharaf Shipping
Hang Zhou                                                              Agency
Jin Shun He       02-09-2025     D/L Container               Cma Cgm Pakistan
X-Press           02-09-2025     D/L Container                X-Press Feeders
Salween                                                       Ship Agency Pak
Carl Schulte      02-09-2025     D/L Container                  Ocean Network
                                                                  Express Pak
Oocl Le Havre     02-09-2025     D/L Container                  Oocl Pakistan
Kiran             02-09-2025     D/59385                             Seahawks
Bosphorus                        General Cargo                    Asia Global
Maersk Cebu       03-09-2025     D/20000                           Transtrade
                                 Carbon Oil
Hong Li           03-09-2025     D/L Container             Freight Connection
Yuan Yang                                                            Pakistan
Hui Fa            03-09-2025     D/L Container              Merchant Shipping
Wan Hai316        03-09-2025     D/L Container                              -
Cosco
Malaysia          03-09-2025     D/L Container                              -
Wan Hai625        03-09-2025     D/L Container                        Riazeda
Northern
Practise          03-09-2025     D/L Container              Oceansea Shipping
Interasia
Amplify           03-09-2025     D/L Container                Rahmat Shipping
One Readiness     03-09-2025     D/L Container                  Ocean Network
                                                                  Express Pak
Eleen Eva         03-09-2025     L/30000, Ores                    Ocean World
Xi Hu             03-09-2025     D/10569, Hot                     Asia Marine
                                 Rolled Coils
=============================================================================
Ship Sailed
=============================================================================
Name of           Departure      Ships Departures                       Agent
Vessel            Date           Cargo
=============================================================================
Folk Jubail       02-09-2025     Container Ship                             -
Swalloe Ace       02-09-2025     Car Carrier                                -
=============================================================================
PORT QASIM INTELLIGENCE
=============================================================================
Berth             Vessel         Working        Agent                Berthing
                                                                         Date
=============================================================================
MULTI PURPOSE TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
MW-1              Nil
-----------------------------------------------------------------------------
PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
PIBT              Meghna         Coal           Trade To    August 30th, 2025
                  Rose                          Shore
-----------------------------------------------------------------------------
LIQUID CARGO TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
LCT               Bentley-1      Palm oil       Alpine      August 31st, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
QICT              Seaspan        Container      GAC       September 1st, 2025
                  Santos
-----------------------------------------------------------------------------
2nd Container Terminal
-----------------------------------------------------------------------------
QICT              MSC Capri      Container      MSC PAK   September 1st, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO OIL TERMINAL
-----------------------------------------------------------------------------
FOTCO             Cartagena      Gasoline       Alpine      August 31st, 2025
=============================================================================
DEPARTURE
=============================================================================
Vessel            Commodity      Ship Agent                    Departure Date
=============================================================================
AL-Sakhamah       LNG            GSA                      September 2nd, 2025
Carl Schulte      Container      GAC                                     -do-
X-Press
Salween           Container      GAC                                     -do-
=============================================================================
EXPECTED Departures
=============================================================================
MSC Capri         Container      MSC PAK                  September 2nd, 2025
Seaspan
Santos            Container      GAC                                     -do-
Bentley-1         Palm oil       Alpine                                  -do-
Cartagena         Gasoline       Alpine                                  -do-
=============================================================================
OUTERANCHORAGE
=============================================================================
Princess
Wafya             Steel Pallets  Crystal Sea Ser          September 2nd, 2025
Nakhal Silver     Palm oil       Alpine                                  -do-
IDI               Gas oil        Trans Marine                            -do-
Al-Slami          LNG            GSA                                     -do-
Galini            Coal           Trade To Shore                          -do-
IVS Windsor       Coal           Ocean World               Waiting for Berths
Al-Diab-II        LPG            Trans Marine                            -do-
=============================================================================
EXPECTED ARRIVAL
=============================================================================
MSC Pratiti       Container      MSC PAK                  September 2nd, 2025
GFS Juno          Container      GAC                                     -do-
CMA CGM
Phoenix           Container      CMA CGM PAK              September 3rd, 2025
Yuan Xiang
Fa Zhan           Container      GAC                                     -do-
Hansa Africa      Container      GAC                                     -do-
=============================================================================

