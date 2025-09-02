KARACHI: The weather report on Monday (September 01, 2025) and the forecast for Tuesday (September 02, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 38-27 (ºC) 05-00 (%) 37-26 (ºC) 03-00 (%)
Karachi 33-27 (°C) 05-00 (%) 32-26 (°C) 03-00 (%)
Lahore 30-24 (°C) 57-00 (%) 30-24 (°C) 70-00 (%)
Larkana 40-28 (°C) 07-00 (%) 39-28 (°C) 02-00 (%)
Mirpurkhas 38-27 (°C) 07-00 (%) 36-26 (°C) 03-00 (%)
Muzaffarabad 28-20 (ºC) 80-00 (%) 30-20 (ºC) 25-00 (%)
Peshawar 34-24 (ºC) 55-00 (%) 33-24 (ºC) 25-00 (%)
Quetta 35-17 (ºC) 00-00 (%) 35-17 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 29-23 (ºC) 67-00 (%) 30-22 (ºC) 65-00 (%)
Sukkur 39-28 (ºC) 11-00 (%) 38-28 (ºC) 03-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:50 pm (Today)
Sunrise: 06:12 am (Tomorrow)
==================================================================
