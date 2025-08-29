BML 5.81 Increased By ▲ 0.52 (9.83%)
BOP 14.26 Increased By ▲ 0.03 (0.21%)
CNERGY 6.98 Increased By ▲ 0.06 (0.87%)
CPHL 88.57 Increased By ▲ 1.27 (1.45%)
DCL 12.89 Increased By ▲ 0.34 (2.71%)
DGKC 188.61 Increased By ▲ 3.20 (1.73%)
FCCL 51.07 Increased By ▲ 0.25 (0.49%)
FFL 16.79 Increased By ▲ 0.11 (0.66%)
GCIL 27.78 Increased By ▲ 0.22 (0.8%)
HUBC 162.85 Decreased By ▼ -1.36 (-0.83%)
KEL 5.17 Increased By ▲ 0.19 (3.82%)
KOSM 6.75 Increased By ▲ 0.05 (0.75%)
LOTCHEM 21.60 Decreased By ▼ -0.05 (-0.23%)
MLCF 95.86 Increased By ▲ 1.71 (1.82%)
NBP 149.03 Increased By ▲ 0.47 (0.32%)
PAEL 46.83 Increased By ▲ 1.77 (3.93%)
PIAHCLA 19.80 Increased By ▲ 0.04 (0.2%)
PIBTL 12.16 Increased By ▲ 1.11 (10.05%)
POWER 15.90 Increased By ▲ 0.25 (1.6%)
PPL 177.54 Increased By ▲ 0.87 (0.49%)
PREMA 40.91 Increased By ▲ 0.11 (0.27%)
PRL 30.39 Decreased By ▼ -0.68 (-2.19%)
PTC 23.09 Decreased By ▼ -0.13 (-0.56%)
SNGP 115.15 Decreased By ▼ -0.46 (-0.4%)
SSGC 40.15 Decreased By ▼ -1.90 (-4.52%)
TELE 8.13 Increased By ▲ 0.14 (1.75%)
TPLP 10.35 Decreased By ▼ -0.34 (-3.18%)
TREET 23.80 Increased By ▲ 0.19 (0.8%)
TRG 57.22 Increased By ▲ 1.34 (2.4%)
WTL 1.44 Increased By ▲ 0.01 (0.7%)
BR100 14,972 Decreased By -87.2 (-0.58%)
BR30 43,025 Increased By 0.6 (0%)
KSE100 147,344 Decreased By -1417 (-0.95%)
KSE30 44,877 Decreased By -314.2 (-0.7%)
Lahore Paper Market Rates

LAHORE: Paper market rates in rupees on Thursday (August 28, 2025). ======================================= Offset...
Recorder Report Published 29 Aug, 2025 05:52am

LAHORE: Paper market rates in rupees on Thursday (August 28, 2025).

=======================================
Offset Paper
=======================================
Indonesia (per Ream)
---------------------------------------
23x36              75             8,000
27x34              75             8,900
25x35.5            75             8,600
30x40              75            11,700
---------------------------------------
Art Paper                        per kg
---------------------------------------
China
---------------------------------------
Nivea              105-150          360
All size           210-350          360
---------------------------------------
Art Card
---------------------------------------
Indonesia Ivory Card GSM     Per packet
---------------------------------------
22x28              210             5000
22x28              235             5400
22x28              300             7300
---------------------------------------
Sticker                      Per Packet
---------------------------------------
Lintac Indonesia                 10,500
China Sticker Prime                4100
---------------------------------------
Photo copy paper
---------------------------------------
Indonesia
---------------------------------------
(A4 Size)                    Per Packet
---------------------------------------
BLC                70               860
---------------------------------------
Offset Paper                     Per Kg
---------------------------------------
Packages
---------------------------------------
                   70,75,80         380
---------------------------------------
Flying High Finish
---------------------------------------
All sizes                           217
=======================================

