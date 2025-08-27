BML 4.91 Increased By ▲ 0.01 (0.2%)
BOP 14.68 Decreased By ▼ -0.03 (-0.2%)
CNERGY 7.07 Increased By ▲ 0.04 (0.57%)
CPHL 89.74 Increased By ▲ 0.55 (0.62%)
DCL 12.75 Increased By ▲ 0.04 (0.31%)
DGKC 188.95 Increased By ▲ 2.50 (1.34%)
FCCL 51.72 Increased By ▲ 0.67 (1.31%)
FFL 16.87 Decreased By ▼ -0.07 (-0.41%)
GCIL 28.00 Increased By ▲ 0.30 (1.08%)
HUBC 164.50 Increased By ▲ 3.19 (1.98%)
KEL 5.00 Decreased By ▼ -0.01 (-0.2%)
KOSM 6.70 Decreased By ▼ -0.37 (-5.23%)
LOTCHEM 21.69 Increased By ▲ 0.30 (1.4%)
MLCF 95.90 Increased By ▲ 1.26 (1.33%)
NBP 152.15 Decreased By ▼ -2.09 (-1.36%)
PAEL 43.74 Increased By ▲ 0.08 (0.18%)
PIAHCLA 19.93 Increased By ▲ 0.26 (1.32%)
PIBTL 11.17 Decreased By ▼ -0.03 (-0.27%)
POWER 15.35 Increased By ▲ 0.22 (1.45%)
PPL 178.52 No Change ▼ 0.00 (0%)
PREMA 40.10 Decreased By ▼ -0.09 (-0.22%)
PRL 31.31 Increased By ▲ 0.33 (1.07%)
PTC 23.78 Decreased By ▼ -0.12 (-0.5%)
SNGP 116.65 Increased By ▲ 0.31 (0.27%)
SSGC 43.15 Increased By ▲ 0.88 (2.08%)
TELE 7.94 Increased By ▲ 0.03 (0.38%)
TPLP 10.25 Increased By ▲ 0.29 (2.91%)
TREET 24.81 Increased By ▲ 0.15 (0.61%)
TRG 56.75 Increased By ▲ 1.08 (1.94%)
WTL 1.41 Decreased By ▼ -0.01 (-0.7%)
BR100 15,048 Decreased By -10.6 (-0.07%)
BR30 43,240 Increased By 309.1 (0.72%)
KSE100 148,435 Decreased By -380.2 (-0.26%)
KSE30 45,069 Decreased By -137.2 (-0.3%)
Aug 27, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Pakistan Print 2025-08-27

The Weather

Recorder Report Published 27 Aug, 2025 06:14am

KARACHI: The weather report on Tuesday (August 26, 2025) and the forecast for Wednesday (August 27, 2025) 

==================================================================
CITIES                     TODAY                          TOMORROW
==================================================================
Hyderabad         38-28 (ºC) 08-00 (%)        39-27 (ºC) 06-00 (%)
Karachi           32-27 (°C) 25-00 (%)        33-27 (°C) 07-00 (%)
Lahore            27-24 (°C) 98-00 (%)        32-26 (°C) 82-00 (%)
Larkana           41-30 (°C) 07-00 (%)        39-29 (°C) 06-00 (%)
Mirpurkhas        39-28 (°C) 11-00 (%)        38-27 (°C) 08-00 (%)
Muzaffarabad      30-20 (ºC) 65-00 (%)        30-21 (ºC) 55-00 (%)
Peshawar          36-26 (ºC) 05-00 (%)        35-26 (ºC) 05-00 (%)
Quetta            34-17 (ºC) 00-00 (%)        35-18 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi        30-23 (ºC) 11-00 (%)        32-25 (ºC) 14-00 (%)
Sukkur            40-29 (ºC) 11-00 (%)        38-29 (ºC) 06-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:                       06:56 pm                     (Today)
Sunrise:                      06:10 am                  (Tomorrow)
==================================================================

Copyright Business Recorder, 2025

weather weather today pakistan weather

Comments

200 characters

The Weather

BoI says number of Chinese cos for B2B event is quite low

Approval of SRO stuck at PMO: MoC unable to revive export & import of gems, jewellery

Oil prices little changed as market awaits impact of US tariffs on India

NFC award: MoF holds preparatory session

Discos, KE: ECC clears mechanism to pass benefit of PL from CPPs on to consumers

Nepra working on ‘single system operator’ framework

Erstwhile Fata, Pata: Committee to reassess GST on goods

PM orders relocation of vulnerable population

PM, Sidhu vow to boost aerial defence capabilities

Despite notable initiatives: Number of complaints against FBR continues to soar: FTO

Read more stories