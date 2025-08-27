KARACHI: The weather report on Tuesday (August 26, 2025) and the forecast for Wednesday (August 27, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 38-28 (ºC) 08-00 (%) 39-27 (ºC) 06-00 (%)
Karachi 32-27 (°C) 25-00 (%) 33-27 (°C) 07-00 (%)
Lahore 27-24 (°C) 98-00 (%) 32-26 (°C) 82-00 (%)
Larkana 41-30 (°C) 07-00 (%) 39-29 (°C) 06-00 (%)
Mirpurkhas 39-28 (°C) 11-00 (%) 38-27 (°C) 08-00 (%)
Muzaffarabad 30-20 (ºC) 65-00 (%) 30-21 (ºC) 55-00 (%)
Peshawar 36-26 (ºC) 05-00 (%) 35-26 (ºC) 05-00 (%)
Quetta 34-17 (ºC) 00-00 (%) 35-18 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 30-23 (ºC) 11-00 (%) 32-25 (ºC) 14-00 (%)
Sukkur 40-29 (ºC) 11-00 (%) 38-29 (ºC) 06-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:56 pm (Today)
Sunrise: 06:10 am (Tomorrow)
==================================================================
