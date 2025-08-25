KARACHI: The weather report on Sunday (August 24, 2025) and the forecast for Monday (August 25, 2025).
====================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
====================================================================
Hyderabad 35-27 (ºC) 10-00 (%) 34-27 (ºC) 15-00 (%)
Karachi 32-27 (°C) 55-00 (%) 32-27 (°C) 05-00 (%)
Lahore 36-28 (°C) 55-00 (%) 33-26 (°C) 85-00 (%)
Larkana 41-28 (°C) 03-00 (%) 41-28 (°C) 04-00 (%)
Mirpurkhas 36-27 (°C) 09-00 (%) 34-27 (°C) 25-00 (%)
Muzaffarabad 32-23 (ºC) 17-00 (%) 30-21 (ºC) 68-00 (%)
Peshawar 37-26 (ºC) 55-00 (%) 34-25 (ºC) 55-00 (%)
Quetta 36-19 (ºC) 00-00 (%) 36-18 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 34-26 (ºC) 05-00 (%) 30-23 (ºC) 55-00 (%)
Sukkur 40-28 (ºC) 04-00 (%) 40-28 (ºC) 04-00 (%)
====================================================================
KARACHI
--------------------------------------------------------------------
Sunset: 06:58 pm (Today)
Sunrise: 06:09 am (Tomorrow)
====================================================================
Copyright Business Recorder, 2025
Comments