Markets Print 2025-08-22
LME official prices
LONDON: The following were Wednesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2566.00 2567.00
3-month 2567.50 2568.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9576.00 9576.50
3-month 9675.00 9675.50
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2762.00 2763.00
3-month 2775.00 2775.50
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 14775.00 14780.00
3-month 14970.00 14975.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1928.00 1929.00
3-month 1969.00 1971.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
