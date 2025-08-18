BML 4.91 Decreased By ▼ -0.09 (-1.8%)
Recorder Report Published 18 Aug, 2025 05:32am

KARACHI: The weather report on Sunday (August 17, 2025) and the forecast for Monday (August 18, 2025).

====================================================================
CITIES                     TODAY                            TOMORROW
====================================================================
Hyderabad            38-28 (ºC) 24-00 (%)       39-28 (ºC) 25-00 (%)
Karachi              35-27 (°C) 25-00 (%)       36-27 (°C) 25-00 (%)
Lahore               35-27 (°C) 66-00 (%)       34-27 (°C) 75-00 (%)
Larkana              41-30 (°C) 25-00 (%)       41-30 (°C) 13-00 (%)
Mirpurkhas           38-27 (°C) 25-00 (%)       38-27 (°C) 55-00 (%)
Muzaffarabad         32-22 (ºC) 55-00 (%)       31-22 (ºC) 67-00 (%)
Peshawar             34-27 (ºC) 55-00 (%)       34-25 (ºC) 55-00 (%)
Quetta               35-19 (ºC) 03-00 (%)       35-20 (ºC) 03-00 (%)
Rawalpindi           33-25 (ºC) 55-00 (%)       31-24 (ºC) 91-00 (%)
Sukkur               40-30 (ºC) 25-00 (%)       40-29 (ºC) 25-00 (%)
====================================================================
KARACHI
--------------------------------------------------------------------
Sunset:                      07:02 pm                        (Today)
Sunrise:                     06:06 am                     (Tomorrow)
====================================================================

