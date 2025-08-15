KARACHI: The weather report on Thursday (August 14, 2025) and the forecast for Friday (August 15, 2025)

================================================================== CITIES TODAY TOMORROW ================================================================== Hyderabad 37-27 (ºC) 05-00 (%) 36-27 (ºC) 11-00 (%) Karachi 32-27 (°C) 80-00 (%) 31-27 (°C) 56-00 (%) Lahore 34-27 (°C) 25-00 (%) 35-27 (°C) 25-00 (%) Larkana 40-28 (°C) 01-00 (%) 40-29 (°C) 04-00 (%) Mirpurkhas 36-27 (°C) 05-00 (%) 36-27 (°C) 12-00 (%) Muzaffarabad 32-23 (ºC) 70-00 (%) 29-23 (ºC) 75-00 (%) Peshawar 38-29 (ºC) 14-00 (%) 37-29 (ºC) 12-00 (%) Quetta 37-20 (ºC) 00-00 (%) 38-20 (ºC) 00-00 (%) Rawalpindi 33-26 (ºC) 25-00 (%) 32-27 (ºC) 25-00 (%) Sukkur 39-28 (ºC) 02-00 (%) 38-29 (ºC) 04-00 (%) ================================================================== KARACHI ------------------------------------------------------------------ Sunset: 07:08 pm (Today) Sunrise: 06:04 am (Tomorrow) ==================================================================

