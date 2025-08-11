KARACHI: The weather report on Sunday (August 10, 2025) and the forecast for Monday (August 11, 2025).
CITIES TODAY TOMORROW
Hyderabad 37-27 (ºC) 03-00 (%) 36-27 (ºC) 03-00 (%)
Karachi 32-27 (°C) 25-00 (%) 32-27 (°C) 25-00 (%)
Lahore 36-28 (°C) 25-00 (%) 36-27 (°C) 25-00 (%)
Larkana 41-28 (°C) 02-00 (%) 41-29 (°C) 01-00 (%)
Mirpurkhas 37-27 (°C) 03-00 (%) 36-27 (°C) 06-00 (%)
Muzaffarabad 32-24 (ºC) 63-00 (%) 33-24 (ºC) 65-00 (%)
Peshawar 37-28 (ºC) 55-00 (%) 38-29 (ºC) 55-00 (%)
Quetta 35-19 (ºC) 00-00 (%) 36-19 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 34-26 (ºC) 80-00 (%) 34-27 (ºC) 65-00 (%)
Sukkur 40-28 (ºC) 02-00 (%) 39-28 (ºC) 01-00 (%)
KARACHI
Sunset: 07:10 pm (Today)
Sunrise: 06:03 am (Tomorrow)
