KARACHI: The weather report on Friday (August 08, 2025) and the forecast for Saturday (August 09, 2025)

================================================================== CITIES TODAY TOMORROW ================================================================== Hyderabad 36-27 (ºC) 03-00 (%) 38-27 (ºC) 03-00 (%) Karachi 33-27 (°C) 25-00 (%) 33-27 (°C) 08-00 (%) Lahore 38-29 (°C) 07-00 (%) 37-28 (°C) 25-00 (%) Larkana 42-28 (°C) 03-00 (%) 41-28 (°C) 02-00 (%) Mirpurkhas 36-26 (°C) 03-00 (%) 38-27 (°C) 02-00 (%) Muzaffarabad 35-22 (ºC) 40-00 (%) 33-24 (ºC) 40-00 (%) Peshawar 37-27 (ºC) 40-00 (%) 36-28 (ºC) 40-00 (%) Quetta 35-19 (ºC) 00-00 (%) 36-19 (ºC) 00-00 (%) Rawalpindi 34-26 (ºC) 42-00 (%) 35-27 (ºC) 40-00 (%) Sukkur 40-28 (ºC) 02-00 (%) 40-28 (ºC) 02-00 (%) ================================================================== KARACHI ------------------------------------------------------------------ Sunset: 07:12 pm (Today) Sunrise: 06:02 am (Tomorrow) ==================================================================

