KARACHI: The weather report on Friday (August 08, 2025) and the forecast for Saturday (August 09, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 36-27 (ºC) 03-00 (%) 38-27 (ºC) 03-00 (%)
Karachi 33-27 (°C) 25-00 (%) 33-27 (°C) 08-00 (%)
Lahore 38-29 (°C) 07-00 (%) 37-28 (°C) 25-00 (%)
Larkana 42-28 (°C) 03-00 (%) 41-28 (°C) 02-00 (%)
Mirpurkhas 36-26 (°C) 03-00 (%) 38-27 (°C) 02-00 (%)
Muzaffarabad 35-22 (ºC) 40-00 (%) 33-24 (ºC) 40-00 (%)
Peshawar 37-27 (ºC) 40-00 (%) 36-28 (ºC) 40-00 (%)
Quetta 35-19 (ºC) 00-00 (%) 36-19 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi 34-26 (ºC) 42-00 (%) 35-27 (ºC) 40-00 (%)
Sukkur 40-28 (ºC) 02-00 (%) 40-28 (ºC) 02-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 07:12 pm (Today)
Sunrise: 06:02 am (Tomorrow)
==================================================================
