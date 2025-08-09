KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (August 08, 2025).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
USD $ 283.86 284.90 AED 77.29 77.55
EURO 330.10 332.20 SAR 75.53 75.85
GBP 380.48 382.73 INTERBANK 282.50 282.70
JPY 1.89 1.95
=========================================================================
