Pakistan Print 2025-08-08

The Weather

Recorder Report Published 08 Aug, 2025 06:00am

KARACHI: The weather report on Thursday (August 07, 2025) and the forecast for Friday (August 08, 2025) 

==================================================================
CITIES                     TODAY                          TOMORROW
==================================================================
Hyderabad           36-27 (ºC) 03-00 (%)      38-27 (ºC) 03-00 (%)
Karachi             33-27 (°C) 25-00 (%)      33-27 (°C) 08-00 (%)
Lahore              38-29 (°C) 07-00 (%)      37-28 (°C) 25-00 (%)
Larkana             42-28 (°C) 03-00 (%)      41-28 (°C) 02-00 (%)
Mirpurkhas          36-26 (°C) 03-00 (%)      38-27 (°C) 02-00 (%)
Muzaffarabad        35-22 (ºC) 40-00 (%)      33-24 (ºC) 40-00 (%)
Peshawar            37-27 (ºC) 40-00 (%)      36-28 (ºC) 40-00 (%)
Quetta              35-19 (ºC) 00-00 (%)      36-19 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi          34-26 (ºC) 42-00 (%)      35-27 (ºC) 40-00 (%)
Sukkur              40-28 (ºC) 02-00 (%)      40-28 (ºC) 02-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:                       07:12 pm                     (Today)
Sunrise:                      06:02 am                  (Tomorrow)
==================================================================

