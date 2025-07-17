BML 4.83 Decreased By ▼ -0.08 (-1.63%)
BOP 13.04 Decreased By ▼ -0.09 (-0.69%)
CNERGY 7.00 Decreased By ▼ -0.04 (-0.57%)
CPHL 83.90 Decreased By ▼ -0.47 (-0.56%)
DCL 13.54 Decreased By ▼ -0.26 (-1.88%)
DGKC 171.70 Increased By ▲ 0.96 (0.56%)
FCCL 45.81 Decreased By ▼ -0.21 (-0.46%)
FFL 15.75 Increased By ▲ 0.11 (0.7%)
GCIL 26.20 Increased By ▲ 0.11 (0.42%)
HUBC 144.21 Decreased By ▼ -1.46 (-1%)
KEL 5.27 No Change ▼ 0.00 (0%)
KOSM 6.36 No Change ▼ 0.00 (0%)
LOTCHEM 20.65 No Change ▼ 0.00 (0%)
MLCF 84.59 Increased By ▲ 0.11 (0.13%)
NBP 124.05 Decreased By ▼ -2.17 (-1.72%)
PAEL 41.40 Decreased By ▼ -0.39 (-0.93%)
PIAHCLA 22.36 Increased By ▲ 0.33 (1.5%)
PIBTL 8.83 Increased By ▲ 0.10 (1.15%)
POWER 13.85 Decreased By ▼ -0.04 (-0.29%)
PPL 163.50 Decreased By ▼ -1.97 (-1.19%)
PREMA 43.10 Increased By ▲ 0.99 (2.35%)
PRL 32.37 Decreased By ▼ -0.15 (-0.46%)
PTC 21.98 Decreased By ▼ -1.71 (-7.22%)
SNGP 116.30 Decreased By ▼ -0.25 (-0.21%)
SSGC 43.45 Decreased By ▼ -1.12 (-2.51%)
TELE 7.86 Decreased By ▼ -0.18 (-2.24%)
TPLP 10.05 Increased By ▲ 0.05 (0.5%)
TREET 23.00 Decreased By ▼ -0.08 (-0.35%)
TRG 56.66 Decreased By ▼ -0.13 (-0.23%)
WTL 1.53 Increased By ▲ 0.01 (0.66%)
BR100 13,864 Increased By 84.7 (0.61%)
BR30 39,499 Decreased By -119.7 (-0.3%)
KSE100 136,380 Increased By 440.1 (0.32%)
KSE30 41,546 Increased By 172.6 (0.42%)
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Markets Print 2025-07-17

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 16, 2025)...
Recorder Report Published 17 Jul, 2025 03:32am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (July 16, 2025) 

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      17900-18000
Gur                        18000-23000
Shakar                     20000-24000
Ghee (16 kg)                 7700-8450
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-36000
Dal Mong (Washed)          35000-38000
Dal Mash (Sabat)           31000-34000
Dal Mash (Chilka)          33000-38000
Dal Mash (Washed)          38000-43000
Dal Masoor (Local)         27000-30000
Dal Masoor (impor)         24000-31000
Masoor (salam-local)       32000-36000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 21000-36000
Gram Black                 24000-26000
Dal Chana (Thin)           25000-27000
Dal Chana (Thick)          28000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    30000-31000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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