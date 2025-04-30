Fake video case: LHC grants bail to suspect

LAHORE: The Lahore High Court (LHC) on Tuesday allowed post-arrest bail to Ali Hassan Toor, a suspect in the case of uploading fake videos of Punjab Information Minister Azma Bokhari on social media.
Copyright Business Recorder, 2025
LAHORE: The Lahore High Court (LHC) on Tuesday allowed post-arrest bail to Ali Hassan Toor, a suspect in the case of uploading fake videos of Punjab Information Minister Azma Bokhari on social media.
Copyright Business Recorder, 2025
|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Apr 29
|
281.08
|
USD PKR Interbank Buying / Apr 29
|
280.83
|
USD to Japanese Yen / Apr 29
|
142.40
|
USD to Swiss Franc / Apr 29
|
0.82
|
Pound Sterling to USD / Apr 29
|
1.34
|
Euro to USD / Apr 29
|
1.14
|
UK LIBOR % / Apr 24
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Apr 28
|
5,528.75
|
Tokyo Nikkei / Apr 28
|
35,839.99
|
Nasdaq / Apr 28
|
17,366.13
|
Dow Jones / Apr 28
|
40,227.59
|
India Sensex / Apr 29
|
80,307.05
|
Hang Seng / Apr 29
|
21,960.83
|
FTSE 100 / Apr 29
|
8,417.19
|
Germany DAX 30 / Apr 29
|
22,386.66
|
France CAC40 / Apr 29
|
7,578.21
|Item
|Value
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Apr 28
|
16,985
|
Gold 10 Grams PKR / Apr 28
|
297,582
|
Crude Oil USD/Barrel / Apr 29
|
61.34
|
Gold Spot USD/Ounce / Apr 29
|
3,315.07
|
Cotton US¢/pound / Apr 29
|
67.50
|
Petrol/Litre / Apr 30
|
254.63
|
Diesel/Litre / Apr 30
|
258.64
|Stock
|Price
|
Tri-Star Mutual / Apr 29
Tri-Star Mutual Fund Limited(TSMF)
|
9.40
▲ 0.9 (10.59%)
|
Apna Microfin. / Apr 29
Apna Microfinance Bank Limited(AMBL)
|
10.29
▲ 0.97 (10.41%)
|
EMCO Industries / Apr 29
Emco Industries Limited(EMCO)
|
42.20
▲ 3.84 (10.01%)
|
Askari Bank / Apr 29
Askari Bank Limited(AKBL)
|
37.26
▲ 3.39 (10.01%)
|
Punjab Oil / Apr 29
Punjab Oil Mills Limited(POML)
|
162.43
▲ 14.77 (10%)
|
Sunrays Textile / Apr 29
Sunrays Textile Mills Limited(SUTM)
|
189.22
▲ 17.2 (10%)
|
Jubilee Spinning / Apr 29
Jubilee Spinning & Weaving Mills Ltd.(JUBS)
|
11.55
▲ 1.05 (10%)
|
PIA Holding Co.B / Apr 29
PIA Holding Company Limited B(PIAHCLB)
|
3,969.39
▲ 360.85 (10%)
|
Shakarganj / Apr 29
Shakarganj Limited(SML)
|
47.94
▲ 4.36 (10%)
|
Faran Sugar / Apr 29
Faran Sugar Mills Limited(FRSM)
|
47.08
▲ 4.28 (10%)
|Stock
|Price
|
First Capital Equities / Apr 29
First Capital Equities Limited(FCEL)
|
4.25
▼ -0.67 (-13.62%)
|
Dewan Textile / Apr 29
Dewan Textile Mills Limited(DWTM)
|
5.71
▼ -0.8 (-12.29%)
|
Dewan Mushtaq / Apr 29
Dewan Mushtaq Textile Mills Limited(DMTM)
|
7.02
▼ -0.98 (-12.25%)
|
Gulistan Sp. / Apr 29
Gulistan Spinning Mills Limited(GUSM)
|
6.88
▼ -0.91 (-11.68%)
|
Lalpir Power / Apr 29
Lalpir Power Limited(LPL)
|
23.04
▼ -2.54 (-9.93%)
|
First Elite Cap.Mod / Apr 29
First Elite Capital Modaraba(FECM)
|
11.53
▼ -1.24 (-9.71%)
|
Liven Pharma / Apr 29
Liven Pharma Limited(LIVEN)
|
63
▼ -6.64 (-9.53%)
|
First IBL Mod. / Apr 29
First IBL Modaraba(FIBLM)
|
2.76
▼ -0.29 (-9.51%)
|
At-Tahur Ltd. / Apr 29
At-Tahur Limited(PREMA)
|
70.98
▼ -7.09 (-9.08%)
|
J.K.Spinning / Apr 29
J.K. Spinning Mills Limited(JKSM)
|
56.31
▼ -5.59 (-9.03%)
|Stock
|Volume
|
WorldCall Telecom / Apr 29
Worldcall Telecom Limited(WTL)
|
29,469,482
▲ 0
|
Cnergyico PK / Apr 29
Cnergyico PK Limited(CNERGY)
|
14,819,788
▲ 0.27
|
At-Tahur Ltd. / Apr 29
At-Tahur Limited(PREMA)
|
14,772,321
▼ -7.09
|
Maple Leaf Cement / Apr 29
Maple Leaf Cement Factory Limited(MLCF)
|
13,415,249
▲ 2.45
|
Kohinoor Spining / Apr 29
Kohinoor Spinning Mills Limited(KOSM)
|
12,527,631
▲ 0
|
Sui North Gas / Apr 29
Sui Northern Gas Pipelines Limited(SNGP)
|
12,310,485
▲ 7.54
|
Sui South Gas / Apr 29
Sui Southern Gas Company Limited(SSGC)
|
12,184,577
▲ 1.61
|
K-Electric Ltd. / Apr 29
K-Electric Limited(KEL)
|
12,084,167
▲ 0.03
|
Big Bird Foods / Apr 29
Big Bird Foods Limited(BBFL)
|
11,230,070
▲ 4.15
|
B.O.Punjab / Apr 29
The Bank of Punjab(BOP)
|
11,053,553
▲ 0.18
Comments