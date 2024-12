Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (December 30, 2024).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-3 Pacific Sky Disc Pakistan National Crude Oil Ship Corpt 24-12-2024 B-10/B-11 Chang Disc General Seahawks 30-12-2024 Shen Hai Cargo Asia Global B-11/B-12 Amis Star Load Crystal Sea 26-12-2024 Clinkers Service B-13/B-14 Zhe Hai 522 Disc General Seahawks 29-12-2024 Cargo Asia Global B-17/B-16 Alamo Disc Gulf Terminal 17-12-2024 Chick Peas Operation Nmb-1 Al Danish1 Load Rice N.S Shipping 20-12-2024 Line Nmb-1 Al Hamdan Load Rice Al Faizan 25-12-2024 Yaqoob Nmb-1 Habibi Load Rice N.S Shipping 26-12-2024 Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Wan Hai 626 Dis/Load Rahmat 30-12-2024 Containers Shipping B-28/B-29 X-Press Dis/Load X-Press Feeder Kohima Containers Ship Agency Pak 28-12-2024 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-1 AlsClivia Dis/Load Trans Maritime 28-12-22024 Containers Sapt-2 Mogral Dis/Load Eastwind Shippi 30-12-2024 Containers Company Sapt-3 Gfs Giselle Dis/Load Eastwind Shippi 28-12-2024 Containers Company Sapt-4 One Dis/Load Ocean Network 30-12-2024 Reputation Containers Express Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= X-Press 30-12-2024 Dis/Load X-Press Feeder Kohima Containers Ship Agency Pak Gfs Giselle 30-12-2024 Dis/Load Eastwind Shipping Containers Company Mogral 30-12-2024 Dis/Load Eastwind Shipping Containers Company ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Om Shanghai 30-12-2024 D/20000 Chemical Alphine Marine Services Uog Harriet G 30-12-2024 D/37000 Mogas Alphine Marine Services M.T Mardan 30-12-2024 D/72000 Pakistan National Crude Oil Ship Corpt Hong Da Xin 68 30-12-2024 D/L Container Tasamarine& Logistics Contship Uno 30-12-2024 D/L Container Feeder Logistics Addison 30-12-2024 D/L Container Oceansea Shipping X-Press 31-12-2024 D/L Container X-Press Feeder Odyssey Ship Agency Pak Nansha Express 31-12-2024 D/L Container Hagpag Lloyd Pakistan ChipolTaian 31-12-2024 D/510 Seahawks General Cargo CoscoTsihsngdhan 31-12-2024 D/374814 Cosco Shipping General Cargo Line Pak New Born 31-12-2024 D/30000 Soya Eastwind Shipping Bean Seeds Company ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Quetta 30-12-2024 Tanker - X-Press Capella 30-12-2024 Container Ship - Lal Zhou 66 30-12-2024 General Cargo - Bow Clipper 30-12-2024 Tanker - Niagara Highway 30-12-2024 Car Carrier - Hafnia Kallang 30-12-2024 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 F-Line Rice/Cement Ocean Service Dec. 29, 2024 MW-2 African Cementl Crystal Sea Dec. 29, 2024 Bari Bird MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Rui Ning-9 Coal Cowas Jee Dec. 25, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- Port Qasim Electric Power Terminal ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Jasco Coal Alpine Dec. 29, 2024 Changhou ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Arctic Tern Palm oil Alpine Dec. 29, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Cussler Container GAC Dec. 29, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO MP MR Gas oil Trans Marine Dec. 29, 2024 Tanker-1 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Seamec Fertilizer Bulk Shipp Dec. 28, 2024 Gallant ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Simaisma LNG GSA Dec. 29, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC White Shark LPG Ocean Marine Dec. 28, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Alaa LPG Merchant Dec. 28, 2024 Shipp ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MP MR Tanker-1 Gas oil Trans Marine Dec. 30, 2024 Arctic Tern Palm oil Alpine -do- Cussler Container GAC -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= St-Nikolai Palm oil Alpine Dec. 30, 2024 Aramon Mogas Alpine -do- DM Jade Chemicals East Wind -do- Al-Khuwar LNG GSA -do- IVS Crimson Creek Coal GSA Waiting for Berths Spar Vega Coal Bur Jojee -do- Beauty Jasmine Coal GSA -do- Dolphin-19 Palm oil Alpine -do- Sea Tiger1 Palm oil Alpine -do- Tonda Palm oil Alpine -do- Asia Unity Palm oil Alpine -do- Nymph Thetis Palm oil Alpine -do- Maritime Kelly Anne Palm oil Alpine -do- OM Singapore Palm oil Alpine -do- Arinaga Rice East Wind -do- African Plover Rice Ocean Service -do- Ginga Ocelot Chemicals Alpine -do- Renad Gas oil Alpine -do- Amabiko Canola Ocean Service -do- Ivan-6 LPG M International -do- Amir Gas LPG M International -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Kotka Container GAC Dec. 31, 2024 Maersk Chicago Container GAC -do- Tsingtao Express Container GAC -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2024