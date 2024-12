Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (December 11, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-1 M.T Disc Pakistan National Sargodha Crude Oil Ship Corpt 09-12-2024 B-3/B-2 Vtc Dragon Load Rice Ocean Service 03-12-2024 B-8/B-9 Independent Disc Load Riazeda 10-12-2024 Spirit Container (Pvt) Ltd B-11/B-12 Josco Disc Seahawks 10-12-2024 Huizhou General Asia Global Cargo B-16/B-17 Yara J Disc. Soya Eastwind 01-12-2024 Beans Seeds Shipping Co Nmb-1 Abbas Load Rice N.S. Shipping 03-12-2024 Line Nmb-1 Mohammadi Load Rice Al Faizan 30-11-2024 International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 Pu Sheng 6 Disc Pakistan Nation 08-12-2024 General Ship Corpt Cargo B-24/B-25 Ken Orchid Disc Seatrade 28-11-2024 Chickpeas Shipping B-25 Adam Junior Load Rice Ocean Services 06-12-2024 B-26/B-27 Oocl Nagoya Dis/Load Oocl Pakistan 09-12-2024 Containers ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-1 Kota Dis/Load Pacific Delta 10-12-2024 Lestari Containers Shipping Sapt-2 CmaCgm Disc Load CmaCgm 10-12-2024 Titus Container Pakistan Sapt-3 Cosco Dis/Load Cosco Shipping 11-12-2024 Glory Containers Line Pak Sapt-4 X-Press Disc Load X-Press Feeder 09-12-2024 Anglesey Container Ship Agency ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= X-Press 11-12-2024 Disc Load X-Press Feeder Anglesey Containers Ship Agency M.T Sargodha 11-12-2024 Disc Pakistan National Crude Oil Ship Corpt Kota Lestari 11-12-2024 Disc Load Pacific Delta Containers Shipping ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Tg Crab 11-12-2024 D/6500 Chemical Eastwind Shipping Company Endo Gregale 12-12-2024 L/16000 HSFO Alpine Marine Services (Pvt) Ltd Yokohama 12-12-2024 D/L Container Hapag-Lloyd Express Pakistan Msc Positano 12-12-2024 D/L Container Msc Pakistan Pvt Ltd Cosco 12-12-2024 D/L Container Cosco Shiping New York Line Pak Pvt Ltd Alamo 12-12-2024 D/28910 Alpine Marine Chick Peas Services (Pvt) Ltd Da Zi Yun 12-12-2024 D/3045 Cosco Shiping General Cargo Line Pak Pvt Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Aal Pusan 11-12-2024 General Cargo - Beijing 11-12-2024 Container Ship - Yuan Xian Fa Zhan 11-12-2024 Container Ship - ============================================================================= Port Qasim Intelligence ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Acuity PKE Alpine Dec. 05, 2024 MW-2 DS Sofie Rice Star Shipping Dec. 09, 2024 Bulker MW-4 Iolaos Coal Ocean World Dec. 08, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Apollo GR Coal Ocean World Dec. 08, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- Port Qasim Electric Power Terminal ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Spar Coal GSA Dec. 10, 2024 Octans ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Solar Roma Palm oil Alpine Dec. 10, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Container GAC Dec. 10, 2024 Seletar ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO SM Navigator Gas oil Alpine Dec. 10, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Nave Soya Been Ocean Dec. 07, 2024 Service FAP Diamond Rice Ocean World Dec. 10, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Jipro Neftis Chemicals Alpine Dec. 11, 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Maersk Seletar Container GAC Dec. 11, 2024 SM Navigator Gas oil Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Gaschem Warnow Chemicals Alpine Dec. 11, 2024 Milah Qatar LNG GSA -do- Ken Colon Rice East Wind Waiting for Berths True Harmony Rice Ocean World -do- Yangze-31 Rice East Wind -do- Kouras Queen Rice- Global M Time -do- Cement IVS Crimson Creek Coal GSA -do- Erin Manx Coal GM Shipp Oper -do- African Leopard Coal Int. Shipping -do- African Bari Bird Coal East Wind -do- Darya Jaya Coal East Wind -do- Rui Ning-9 Coal Cowas Jee -do- Jal Siddhi Palm oil Alpine -do- Vari Trader Palm oil Trans Trade -do- Saga Palm oil Alpine -do- Anikitos Soya Alpine -do- Been oil DM Condor Chemicals Alpine -do- GFS Ruby Container East Wind -do- Atilla Iron Ore Gear Bulk -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= CMA CGM La Scala Container CMA CGM PAK Dec. 11, 2024 Maersk Cairo Container GAC -do- One Container ONE Network Dec. 12, 2024 Recommendation Teno Container GAC -do- =============================================================================

