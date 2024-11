Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (November 05, 2024).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-1 Pm Disc HSD GacPakistan 03-11-2024 Monarch B-4 Ualf Dubai Disc Load Golden Shipping 01-11-2024 Container Line B-6/B-7 Addision Disc Load Oceansea 04-11-2024 Container Shipping B-10/B-11 Irene Load Bulk Shipping 03-11-2024 Clinkers Agencies B-13/B-14 Global Disc Dap WmaShipcare 29-10-2024 Harmony Services B-15/B-14 Xing Yang Disc Seahawks Asia 03-11-2024 He General Global Cargo B-17/B-16 Cetus Disc Saetradeer 01-11-2024 Narwhal Chickpeas Shipping Nmb-1 Al Danish 1 Load Rice N.S Shipping 18-10-2024 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21 Ttp Sun Load Rice MM service 02-11-2024 B-25 Turan C Load Rice Ocean World 27-10-2024 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-3 Zhong Gu Disc Load Sharaf Shipping 05-11-2024 Ji Nan Container Agency Sapt-4 Gfs Giselle Disc Load East Wind 05-11-2024 Container Shipping Company ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Turan C 05-11-2024 Load Rice Ocean World Addison 06-11-2024 Disc Load Oceansea Container Shipping ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Endo 05-11-2024 L/5000 HSFO Alpine Marine Gregale Services Ever Excel 05-11-2024 D/L Container Green Pak Shipping M.T Sargodha 06-11-2024 D/72000 Pakistan National Crude Oil Ship Corpt Osaka 06-11-2024 D/L Container Hapag Lloyd Express Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Apl Miami 05-11-2024 Container Ship - Yantian Express 05-11-2024 Container Ship - Bohwa Pioneer 05-11-2024 General Cargo - Hyundai Courage 05-11-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Doris Rice East Wind Oct. 29, 2024 MW-2 DA Qingxia G Cargo Cosco Nov. 02, 2024 Shipping ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT African Coal Alpine Nov. 04, 2024 Finfoot ----------------------------------------------------------------------------- Port Qasim Electric Power Terminal ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Elisa Coal Alpine Nov. 03, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Asia Palm oil Alpine Nov. 03, 2024 Liberty ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Karlskrona Container GAC Nov. 04, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Morning Rice Ocean Oct. 30, 2024 Services FAP Ph Giang Rice Ocean World Oct. 31, 2024 Minh ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Chem Chemicals Mackinon Nov. 4, 2024 Melbourne ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Yangtze ImpressionCoal Ocean World Nov. 5, 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Karlskrona Container GAC Nov. 5, 2024 Doris Rice East Wind -do- Elisa Coal Alpine -do- Chem Melbourne Chemicals Mackinon -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Karam-14 Cement East Wind Nov. 5, 2024 Olympic Sea Furnace oil Alpine -do- MSC Raina Container MSC PAK -do- Maersk Detroit Container GAC -do- Ellirea Coal Ocean World -do- Maya Gas-1 LPG Merchant Marine -do- Team Bravo Rice Alpine Waiting for Berths Green Genie Rice Global Maritime -do- Tamrey-S Rice Ocean Service -do- White Fin Rice East Wind -do- Singapore Bulker Rice Ocean World -do- Izumo Hermes Rice Ocean Service -do- Han Ren Rice East Wind -do- Kanoa Rice Universal Ship -do- Kenmoonys Rice Ocean World -do- Jaru Bhum Container United Marine Serv. -do- AU Tauras Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= APL Southampton Container GAC Nov. 6, 2024 Marathopolis Container GAC -do- =============================================================================

