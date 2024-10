Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (October 24, 2024).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Hafnia Pride Disc Alphine Marine 23-10-2024 Mogas Services OP-2 Nave Cielo Disc Alphine Marine 22-10-2024 Mogas Services B-1 Zheng He 3 Load Eastwind 23-10-2024 Ethanol Shipping Co B-2 Sg Disc Alphine Marine 23-10-202 Pegasus Chemical Services B-4 Tan Load Rice Universal 19-10-2024 Binh 256 Shipping B-5 Clipper Load Rice Ocean Services 16-10-2024 Brunello B-6/B-7 Xin Chang Disc Load CoscoShiping 23-10-2024 Shu Container Line Pak B-12/B-11 Kiran Disc General Legend Shipping & Adriatic Cargo Logistics 23-10-2024 B-13/B-14 Ocean Load Gearbulk 21-10-2024 Feather Clinkers Shipping B-14/B-15 Anna M Load Rice Eastwind 22-10-2024 Shipping Co B-16/B-17 HG Bremen Disc Rock WmaShipcare 20-10-2024 Phosphate Services Nmb-1 Shams Load Rice N.S Shipping 10-10-2024 Nmb-1 Maliki 2 Load Rice Al Faizan 10-10-2024 Nmb-2 Al Hijrat Load Wheat Al Faizan 15-04-2024 Straw ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 Agios Load Ocean Services 23-10-2024 Nikolas Cement B-24/B-25 Condour 8 Load Rice Universal 22-10-2024 Shipping B-26/B-27 Atlantic Disc Load CoscoShiping 23-10-2024 Ibis Container Line Pak B-28/B-29 Xin Chang Disc Load CoscoShiping 22-10-2024 Shu Container Line Pak B-28/B-29 Xin Hang Disc Load CoscoShiping 23-10-2024 Zhou Container Line Pak ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-3 Zhong Gu Disc Load Sharaf Shipping 23-10-2024 Hang Zhou Container Agency Sapt-4 Haiphong Disc Load Hapag Lloyd 24-10-2024 Express Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Nave Cielo 24-10-2024 Disc. Mogas Alphine Marine Services Zhong Gu 24-10-2024 Disc Load Sharaf Shipping Hang Zhou Container Agency Haiphong 25-10-2024 Disc Load Hapag Lloyd Express Container Pakistan ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= M.T Sargodha 24-10-2024 D/72000 Pakistan National Crude Oil Ship Corpt CmaCgm 24-10-2024 D/L Container CmaCgm Pakistan Don Pascuale Konossos 24-10-2024 L/53400 Clinkers Sirius Logistics Pakistan Hakuba Galaxy 25-10-2024 D/1200 Base Oil Gac Pakistan Zhong Gu 25-10-2024 D/L Container X-Press Feeders Chong Qing Ship Agency Pak Source 25-10-2024 D/L Container Hapag Lloyd Blessing Pakistan CmaCgm 25-10-2024 D/L Container CmaCgm Pakistan Zanzibar Marsa Neptune 25-10-2024 D/L Container Associated Liner Agencies Xin Hai Tong 8 25-10-2024 L/9000 Talc Project Shipping ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Pacific Horizon I 24-10-2024 Tanker - T Vega 24-10-2024 Tanker - Addison 24-10-2024 Container Ship - Hyundai Pluto 24-10-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Valentina Rice Global Oct. 21, 2024 Maritime MW-2 Rasha Cement Ever Green Oct. 22, 2024 MW-4 Xin Hai Coal Ocean World Oct. 20, 2024 Tong-8 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Mariman Coal GSA Oct. 22, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Mahadah Palm oil Alpine Oct. 23, 2024 Silver ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK Oct. 23, 2024 Positano ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Bam Bam Gas oil Trans Marine Oct. 23, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Alea Rice Universal Oct. 20, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Dravin LPG Mer Oct. 21, 2024 Marine Serv ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Maersk Cape Town Container GAC Oct. 24, 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Positano Container MSC PAK Oct. 24, 2024 Valentina Rice Global Maritime -do- Alea Rice Universal -do- Bam Bam Gas oil Trans Marine -do- Dravin LPG Mer Marine Serv -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Torrente Container GAC Oct. 24, 2024 African Herrier Rice GAC -do- Scarlet Canola Ocean Serv -do- Rosella Seed Umm Bab LNG GSA -do- Captain Dimtris Cement Ever Green Waiting for Berths Morning Rice Ocean Services -do- Doris Rice East Wind -do- KS Camellia Steel Coil GAC -do- DA Qingxia General Cosco -do- Cargo Shipping EM Fortune (Re-Anchored) Mogas Alpine -do- Saga Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= CMA CGM Don Pasquale Container CMA CGM PAK Oct. 25, 2024 =============================================================================

