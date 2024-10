Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (October 23, 2024).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Hafnia Pride Disc Alphine Marine 23-10-2024 Mogas Services OP-2 Nave Cielo Disc Alphine Marine 22-10-2024 Mogas Services OP-3 Pacific Disc Alphine Marine 22-10-2024 Horizon II Chemical Services B-1 Zheng He 3 Load Eastwind Shipping Ethanol Company 23-10-2024 B-2 T Vega Disc Alphine Marine 21-10-2024 Chemical Services B-4 Tan Binh Load Universal 19-10-2024 256 Rice Shipping B-5 Clipper Load Rice Ocean 16-10-2024 Brunello Services B-9/B-8 Addison Disc Load Oceansea 22-10-2024 Container Shipping B-13/B-14 Ocean Load Gearbulk 21-10-2024 Feather Clinkers Shipping B-14/B-15 Anna M Load Rice Eastwind Shipping Company 22-10-2024 B-16/B-17 HG Bremen Disc Rock WmaShipcare 20-10-2024 Phosphate Services Nmb-1 Maliki Load Rice Al Faizan 10-10-2024 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24/B-25 Condour 8 Load Rice Universal 22-10-2024 Shipping B-28/B-29 Xin Chang Disc Load CoscoShiping 22-10-2024 Shu Container Line Pak ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-4 Dimitris Y Disc Load Ocean Network 22-10-2024 Container Express Pak ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Addison 23-10-2024 Disc Load Oceansea Container Shipping ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Malmo 23-10-2024 D/1700 Soya Alphine Marine Bean Oil Services Atlantic Ibis 23-10-2024 D/L Container CoscoShiping Line Pak Xin Hang Zhou 23-10-2024 D/L Container CoscoShiping Line Pak Pan Imperial 23-10-2024 D/L Container Bulk Shipping Agencies Kiran Adriatic 23-10-2024 D/59845 General Legend Shipping Cargo & Logistics M.T Sargodha 24-10-2024 D/72000 Pakistan National Crude Oil Ship Corpt Haiphong Express 24-10-2024 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan CmaCgm Don 24-10-2024 D/L Container CmaCgm Pascuale Pakistan Konossos 24-10-2024 L/53400 Clinkers Sirius Logistics Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Panthera J 23-10-2024 General Cargo - Helsinki Eagle 23-10-2024 Clinkers - Jolly Argento 23-10-2024 Container Ship - Rabigh Sunshine 23-10-2024 Tanker - Ym Excellence 23-10-2024 Container Ship - Dimitris Y 23-10-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Valentina Rice Global Oct. 21, 2024 Maritime MW-2 Rasha Cement Ever Green Oct. 22, 2024 MW-4 Xin Hai Coal Ocean World Oct. 20, 2024 Tong-8 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Ellan Manx Coal Alpine Oct. 20, 2024 PIBT Mariman Coal GSA Oct. 22, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT CL Huaiyang Palm oil Alpine Oct. 21, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Container GAC Oct. 22, 2024 Sentosa ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK Oct. 22, 2024 Mundra-VIII ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Orange Gasoline Trans Marine Oct. 22, 2024 Victoria ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FFAP Alea Rice Universal Oct. 20, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Dravin LPG Mer. Marine Oct. 21, 2024 Serv ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Atlantic Ibis Container GAC Oct. 23, 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Orange Victoria Gasoline Trans Marine Oct. 23, 2024 CL Huaiyang Palm oil Alpine -do- Ellan Manx Coal Alpine -do- Maersk Sentosa Container GAC -do- MSC Mundra-VIII Container MSC PAK -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Mahadah Silver Palm oil Alpine Oct. 23, 2024 Bam Bam Gas oil Trans Marine -do- Captain Dimtris Cement Ever Green Waiting for Berths African Herrier Rice GAC -do- Doris Rice East Wind -do- KS Camellia Steel Coil GAC -do- Veniz-1 Steel Blade Ever Green -do- DA Qingxia General Cosco Shipping -do- Cargo Morning Rice Ocean Services -do- EM Fortune (Re-Anchored) Mogas Alpine -do- Scarlet Rosella Canola Seed Ocean Serv -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= AMSC Positano Container MSC PAK Oct. 23, 2024 Maersk Cape Town Container GAC -do- Torrente Container GAC Oct. 24, 2024 San Diego Bridge Container GAC -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2024