KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (September 06, 2024).

========================================================================= CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING ========================================================================= USD $ 279.10 280.85 AED 75.75 76.49 EURO 309.23 312.34 SAR 74.00 74.72 GBP 366.83 370.41 INTERBANK 278.45 278.83 JPY 1.92 1.97 =========================================================================

