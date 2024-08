Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (August 29, 2024).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= B-1 Lisbon Load Ethanol East Wind 26-08-2024 Shipping Company B-2 Eva Disc East Wind Shipping Fukuoka Chemical Company 22-08-2024 B-6/B-7 Jolly Oro Disc Load Wastern Sea 28-08-2024 Container Transport B-11/B-12 Zhong Chang Load Sea Trade 25-08-2024 Xin Sheng Clinkers Shipping B-13/B-14 Madison Load Bulk Shipping 27-08-2024 Eagle Clinkers Agencies ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 Heung-A Load Trans Fast 28-08-2024 Pioneer Base Oil Logistics B-27/B-28 Northern Disc Load Ocean Sea 28-08-2024 Practise Container Shipping Pvt Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-4 X-Press Disc Load X-Press Feeders 28-08-2024 Cassiopeia Container Shipping ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Heung-A 29-08-2024 Load Base Oil Trans Fast Pioneer Logistics Eva Fukuoka 29-08-2024 Disc East Wind Shipping Chemical Company Northern Practise 29-08-2024 Disc Load Ocean Sea Container Shipping Pvt Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Hafnia 29-08-2024 D/55000 Mogas Alpine Marine Providence Services (Pvt) Ltd Cma Cgm 29-08-2024 D/L Container Cma Cgm Pakistan Otello (Pvt) Ltd Zhong Gu 29-08-2024 D/L Container Sharaf Shipping Hang Zhou Agency Ever Envoy 30-08-2024 D/L Container Green Pak Shipping Pvt Ltd Gluon 30-08-2024 D/L Container - Cma Cgm 30-08-2024 D/L Container Cma Cgm Pakistan Columba (Pvt) Ltd X-Press 30-08-2024 D/L Container X-Press Feeders Pisces Shipping Agency Bulk Jamaica 30-08-2024 D/21000 Fertilizer Bulk Shipping Agencies Pvt Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= CP Shenzhen 29-08-2024 General Cargo - Torm Elizabeth 29-08-2024 Tanker - APL Antwerp 29-08-2024 Container Ship - Jaru Bhum 29-08-2024 Container Ship - M.T.Sargodha 29-08-2024 Tanker - Hyundai Shanghai 29-08-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Kavita Steel Belt Universal August 24, 2024 Shipping MW-2 CP Steel Coils GSA August 28, 2024 Shenzen MW-4 GW Coal Ocean World August 26, 2024 Mathilde ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Akij Noble Coal Alpine August 28, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- Port Qasim Electric Power Terminal ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT IVS Trader Coal Alpine August 28, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Lydia Mogas Alpine August 27, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Beek-6 Rice Bulk August 25, 2024 Shipping FAP Inlaco DAP Bulk August 26, 2024 Express Shipping ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Yateeka Palm oil Alpine August 29th, 2024 Tivoli Park Chemicals East Wind -do- X-Press Mekong Container GAC -do- Maersk Cape Town Container GAC -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Lydia Mogas Alpine August 29th, 2024 CP Shenzen Steel Coils GSA -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Neptune Cement Global Maritime August 29th, 2024 Sino Wisdom Palm oil Alpine -do- Golden Denise Chemicals Alpine -do- Hafnia Excelsior Mogas Alpine -do- Estia Gas oil Trans Marine Waiting for Berths Chemroad Echo Chemicals Alpine -do- Afra Rossi LSFO Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Kuala Lumpur Express Container GAC August 29th, 2024 MSC Cape Town-III Container MSC PAK August 30th, 2024 CMA CGM Otello Container CMA CGM PAK -do- Mol Presence Container GAC -do- =============================================================================

