KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (August 20, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.t Dics Pakistan National Shalmar Crude Oil Ship Corp 18-08-2024 B-1 Chem Star Disc East Wind Shipping Chemical Company 19-08-2024 B-6/B-7 Boson Disc Load Anchor Logistic 19-08-2024 Container Pvt. Ltd B-8/B-9 Independent Disc Load Riazeda 19-08-2024 Spirit Container Pvt. Ltd B-10/B-11 Erlyne Disc Bulk Shipping 02-08-2024 DAP Agency B-13/B-14 Glovis Maria Load Gear Bulk Shipping Clinkers Pvt. Ltd 18-08-2024 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-27/B-28 Wan Disc/Load Riazeda 18-08-2024 Hai 621 Container Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-1 One Disc Load Ocean Network 19-08-2024 Reliability Container Express Pakistan Saptl-2 Ever Disc Load Green Pak 19-08-2024 Ulysses Container Shipping Pvt. Ltd Saplt-4 Apl Disc Load Cma Cgm 18-08-2024 Gwangyang Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cma Cgm 19-08-2024 Disc Load Cma Cgm Attila Container Pakistan Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Eva Fukuka 20-08-2024 D/7000 Chemical East Wind Shipping Company Gluon 20-08-2024 D/L Container Anchor Logistic Pvt. Ltd Zhong 20-08-2024 D/L Container X-Press Feeders Gu Bo Hai Shipping Agency Ts Keelung 20-08-2024 D/L Container Sharaf Shipping Agency Ever Utile 20-08-2024 D/L Container Green Pak Shipping Pvt. Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Vessel Date Cargo ============================================================================= Cma Cmg Attila 20-08-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 A-Jabriya Palm Kernel Ocean August 15, 2024 Service MW-2 Suzy Iron Ore Gear Bulk August 18, 2024 Shipping MW-4 Amis Brave Coal Ocean World August 19, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Navig-8 Palm oil Alpine August 19, 2024 Gallantry ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Container GAC August 19, 2024 Saratoga ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Two Million Gas oil Wilhelmsen August 19, 2024 Ways ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Captain Rice Ocean August 16, 2024 Haddok Service ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Zhong Gu Bo Hai Container GAC August 20th, 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Maersk Saratoga Container GAC August 20th, 2024 Two Million Ways Gas oil Wilhelmsen -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Horizon-I LPG M International August 20th, 2024 Navig-8 Constellation ULSD Trans Marine -do- Madison Eagle Coal National Shipping -do- MSC Agios Dimitrios Container MSC PAK -do- Solar Roma Palm oil Alpine Waiting for Berths Antares Palm oil Alpine -do- Fairchem Mako Palm oil Alpine -do- Bitumen Kosei Bitumen Trans Marine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Positano Container MSC PAK August 20th, 2024 Maersk Cairo Container GAC August 21st, 2024 CMA CGM Pelleas Container CMA CGM PAK -do- =============================================================================

