KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (August 19, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.t Dics Pakistan National Shalmar Crude Oil Ship Corp 18-08-2024 B-1 Nymph Disc East Wind Shipping Thetis Chemical Company 15-08-2024 B-2 Sea Delta Disc Alpine Marine 16-08-2024 Chemical Services B-5 Endeavour - Gac Pakistan 17-08-2024 Pvt. Ltd B-10/B-11 Erlyne Disc DAP Bulk Shipping 02-08-2024 Agency B-13/B-14 Glovis Maria Load Gear Bulk Shipping Clinkers Pvt. Ltd 18-08-2024 B-14/B-15 Clover Disc DAP Bulk Shipping 08-08-2024 Agency B-14/B-13 Amis Load Bulk Shipping 13-08-2024 Nature Clinkers Agencies Nmb-1 Ameer Load Rice Al Faizan 02-08-2024 International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Safeen D/L Hapag-Lloyd 14-08-2024 Power Container Pakistan Ship ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-3/Sapt-2 CmaCgm D/L CmaCgm 18-08-2024 Attila Container Pakistan Ship (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= CmaCgm 19-08-2024 Disc Load CmaCgm Pakistan Attila Container Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Bow 19-08-2024 D/2000 Gac Pakistan Endeavor Chemical Pvt. Ltd Ever Utile 19-08-2024 D/L Container Green Pak Shipping Pvt. Ltd Boson 19-08-2024 D/L Container Anchor Logistic Pvt. Ltd One 19-08-2024 D/L Container Ocean Network Reliability Express Pakistan Kmtc Chennai 19-08-2024 D/L Container United Marine Agency Eva Fukuoka 20-08-2024 D/7000 East Wind Chemical Shipping Company Gluon 20-08-2024 D/L Container Anchor Logistic Pvt. Ltd Cap Andreas 20-08-2024 D/L Container Ocean Network Express Pakistan Zhong 20-08-2024 D/L Container X-Press Feeder Gu Bo Hai Shipping Agency Ts Keelung 20-08-2024 D/L Container Sharaf Shipping Agency Pvt. Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Vessel Date Cargo ============================================================================= Seaspan Amazon 19-08-2024 Container Ship - Two Million Ways 19-08-2024 Tanker - Ym Express 19-08-2024 Container Ship - Addison 19-08-2024 Container Ship - X-Press Carina 19-08-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Al-Jabriya Palm Kernal Ocean Agu 15, 2024 Service MW-2 Suzy Iron ore Gear Bulk Agu 18, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Saga Palm oil Alpine Agu 17, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Containers MSC Kak Agu 14, 2024 Positano ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Captain Rice G.S.A Agu 16, 2024 Haddok ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Maran Gas LNG G.S.A Agu 18, 2024 Asclepius ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Wisteria Mogas Aug. 19, 2024 One Reliability Containeras ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Saga Palm oil Alpine Aug. 19, 2024 Ullswater LPG Universal -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Two Million Ways Mogas Transmarine Aug. 19, 2024 Navig8 Gallantry Palm oil Alpine -do- Soi AR Roma Palm oil Ocean Service Waiting for berth Antares Palm oil Alpine -do- Agios Dimtrios Containers MSC Pak -do- Bitumen Kosei Bitumen Trans Marine -do- Fair Chem Mako Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Zhong Gu Bo Hai Containers Aug. 19, 2024 Maersk Saratoga Containers Maersk pak -do- Amis Brave Coal -do- Horizon 1 Chemicals -do- Maersk Columbus Containers Aug. 20, 2024 =============================================================================

