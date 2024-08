LAHORE: Paper market rates in rupees on Monday (August 19, 2024).

======================================= Offset Paper ======================================= Indonesia (per Ream) --------------------------------------- 23x36 75 9,000 27x34 75 10,000 25x35.5 75 9,000 30x40 75 13,000 --------------------------------------- Art Paper per kg --------------------------------------- China --------------------------------------- Nivea 105-150 400 All size 210-350 400 --------------------------------------- Art Card --------------------------------------- Indonesia Ivory Card GSM Per packet --------------------------------------- 22x28 210 5800 22x28 235 6400 22x28 300 8300 --------------------------------------- Sticker Per Packet --------------------------------------- Lintac Indonesia 12,500 China Sticker Prime 4400 --------------------------------------- Photo copy paper --------------------------------------- Indonesia --------------------------------------- (A4 Size) Per Packet --------------------------------------- BLC 70 960 --------------------------------------- Offset Paper Per Kg --------------------------------------- Packages --------------------------------------- 70,75,80 412 --------------------------------------- Flying High Finish --------------------------------------- All sizes 200 =======================================

