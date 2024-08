Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (August 05, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Hafnia Disc Trans Maritime 03-08-2024 Exceistor Mogas Pvt Ltd OP-3 M.t Disc Pakistan Nation 04-08-2024 Shalamar Crude Oil Ship Corp B-1 Raon Load Trans Maritime 03-08-2024 Teresa Molasses Pvt Ltd B-9/B-8 Ssl D/L Oceansea 02-08-2024 Godavari Container Shipping Ship Pvt Ltd B-9/B-8 Gfs Ruby D/L Eastwind Shippi 04-08-2024 Container Company Ship B-10/B-11 Erlyne Disc Dap Bulk Shipping 02-08-2024 Agencies Pvt Ltd B-11/B-12 Daria Load Sirius Logistic 30-07-2024 Clinkers Pakistan B-13/B-14 Feng Load Ocean Services 31-07-2024 He Hai Clinkers B-14/B-15 Carina Load Crystal Sea 01-08-2024 Clinkers Services Pvt Ltd B-17/B-16 Taokas Disc DAP Bulk Shipping 29-07-2024 Wisdom Agencies ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-1 CmaCgm D/L CmaCgm 04-08-2024 Congo Container Pakistan Pvt Ltd Ship Sapt-2 Hmm D/L United Marine 04-08-2024 Bangkok Container Agencies Pvt Ltd Ship Sapt-3 Osaka D/L Hapag-Lloyd 04-08-2024 Express Container Pakistan Ship Sapt-4 Buxcoast D/L CmaCgm 04-08-2024 Container Pakistan Pvt Ltd Ship ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Raon Teresa 05-08-2024 Load Molasses Trans Maritime Pvt Ltd Buxcoast 05-08-2024 D/L Container CmaCgm Ship Pakistan Pvt Ltd CmaCgm 05-08-2024 D/L Container CmaCgm Pakistan Congo Ship Pvt Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= UruBhum 05-08-2024 D/L Container United Marine Ship AgenciesPvt Ltd Oocl Australia 05-08-2024 D/L Container Oocl Pakistan Ship Pvt Ltd Independent 05-08-2024 D/L Container RiazedaPvt Ltd Spirit Ship Zhong 05-08-2024 D/L Container X-Press Feeders Gu Bo Hai Ship Shipping Agency Lofty Mountain 05-08-2024 D/21368 Legend Shipping General Cargo and Logistics Uafl Liberty 06-08-2024 D/L Container Golden Shipping Ship LinesPvt Ltd Dimitris Y 06-08-2024 D/L Container Ocean Network Ship Express Pakistan CcniAngol 06-08-2024 D/L Container Gac Pakistan Ship Pvt Ltd On Matrix 06-08-2024 D/L Container Ocean Network Ship Express Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departure Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Vancouver 05-08-2024 Container Ship - Xin Lian Chang 05-08-2024 Container Ship - M.t. Sargodha 05-08-2024 Container Ship - Xin Ning Bo 05-08-2024 Container Ship - Ssl Godavari 05-08-2024 Container Ship - Hansa Europe 05-08-2024 Container Ship - Hakuba Galaxy 05-08-2024 Tanker - Hmm Bangkok 05-08-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-2 Sweet Judi Rice Star Shipping July29, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- Port Qasim Electric Power Terminal ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT IVS North Coal Alpine August03, 2024 Berwick ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Corona Palm oil Alpine August 04, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Sweet Rice Ocean World August 04,2024 Lady-III ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Lusail LNG GSA August 1,2024 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Ullswater LPG M International August 03, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Maya Gas-1 LPG M International August 4, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Estia Gasoline Trans Marine August 5th, 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Maya Gas-1 LPG M International August 5th , 2024 Zhong Gu Bo Hai Container GAC -do- IVS North Berwick Coal Alpine -do- Ullswater LPG M International -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Rakan-5 Rice East Wind August 5th, 2024 Zhong Gu Bo Hai Container GAC -do- Leader Gas oil Trans Marine -do- Clipper Eris (Re-Berth) Alpine Mogas -do- Qi Lin Zuo Mogas Alpine Waiting for Berths Ginga Liger Chemicals Alpine -do- Saehan Jasper Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Antonia Container MSC PAK August 5th , 2024 San Diego Bridge Container GAC -do- Dimitrisy Container GAC -do- TSS Amber Container GAC -do- Singapore Bulker Rice Ocean World -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2024