KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (June 03, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= B-12/B-11 Yasa Load Bulk Shipping 01-06-2024 Emirhan Clinkers Agencies B-14/B-13 Chang Load Ocean 03-06-2024 Shun II Clinkers Services ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 Mu muan Disc Cosco Shipping 02-06-2024 Song General Line Pak Cargo B-25 Da Disc Cosco Shipping 01-06-2024 Hong Xia General Line Pak Cargo B-27/B-26 Ym D/L Inshipping 02-06-2024 Excellence Container Pvt Ltd B-29/B-28 Xin Chang D/L Cosco Shipping 02-06-2024 Shu Container Line Pak ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-4 CmaCgm Disc Load CmaCgm 02-06-2024 Columba Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Mu muan Song 03-06-2024 Disc Cosco Shipping General Cargo Line Pak ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= HicriKaan 03-06-2024 L/9000 Crude Oil Eastwind Shipping Company Apl Miami 03-06-2024 D/L Container CmaCgm Pakistan M.t.Shalamar 04-06-2024 L/22000 Fuel Oil Pakistan National ShipCorpt M.t.Mardan 04-06-2024 D/7000 D/70000 Pakistan National ShipCorpt Hyundai 04-06-2024 D/L Container Ocean Network Busan Express Pakistan Sea Span 04-06-2024 D/L Container CoscoShiping Oceania Line Pak X-Press 04-06-2024 D/L Container X-Press Feeders Pisces Shipping Agency Kmtc Manila 04-06-2024 D/L Container United Marine Agencies Msc Flavia 04-06-2024 D/L Container Msc Agency Pakistan OnurG.A 04-06-2024 D/L Container Eastwind Shipping Company Hong Bo 9 04-06-2024 D/10324 Legend Shipping General Cargo &Logistics Lina Aksoy 04-06-2024 L/57000 Clinkers Bulk Shipping Agencies ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ever Ulysses 03-06-2024 Container Ship - Southern Wolf 03-06-2024 Tanker - Northrn Practise 03-06-2024 Container Ship - Oriental Gerbera 03-06-2024 Tanker - Kai Xuan 11 03-06-2024 General Cargo - Gsl Nicoletta 03-06-2024 Container Ship - Atlantic Ibis 03-06-2024 Container Ship - Niledutuch Lion 03-06-2024 Container Ship - Aljalaa 03-06-2024 Tanker - Atlantic Adam 03-06-2024 Cement - Beijing Bridge 03-06-2024 Container Ship - Two Million Ways 03-06-2024 Tanker - M.T. Sargodha 03-06-2024 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Tarsus-M Rice East Wind May. 30, 2024 MW-2 Zhida-6 Rice East Wind June02, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT APL Miami Container CMA CGM June01, 2024 PAK ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Shalamar Furnace oil Alpine June02, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Intuition Canola Ocean Service May. 30, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Ejnan LNG GSA June01, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL TRF Kobe Chemicals Alpine June02, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= APL Miami Container CMA CGM PAK June 3rd, 2024 Ejnan LNG GSA -do- TRF Kobe Chemicals Alpine -do- Shalamar Furnace oil Alpine -do ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= MSC Positano Container MSC PAK June 3rd, 2024 AU Taurus Palm oil Alpine -do- Al-Marrouna LNG GSA -do- Chem Leona Chemicals Alpine -do- Knut Oldendoorff Canola Ocean Service Waiting for Berths Kypros Sea Canola Alpine -do- Ianthe Bitumen Transmarine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Clyde Mogas Alpine June 3rd, 2024 MSC Surabaya-VIII Container MSC PAK -do- MSC Alina Container MSC PAK June 4th, 2024 MSC Ellen Container MSC PAK -do- Maersk Hartford Container CMA CGM PAK -do- =============================================================================

