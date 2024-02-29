AIRLINK 59.74 Decreased By ▼ -0.46 (-0.76%)
BOP 6.27 Increased By ▲ 0.02 (0.32%)
CNERGY 4.39 Increased By ▲ 0.33 (8.13%)
DFML 15.91 Increased By ▲ 0.16 (1.02%)
DGKC 71.25 Increased By ▲ 3.00 (4.4%)
FCCL 18.44 Increased By ▲ 0.82 (4.65%)
FFBL 26.10 Increased By ▲ 0.60 (2.35%)
FFL 9.15 Increased By ▲ 0.06 (0.66%)
GGL 10.33 Increased By ▲ 0.48 (4.87%)
HBL 114.80 Decreased By ▼ -0.20 (-0.17%)
HUBC 111.86 Decreased By ▼ -0.14 (-0.13%)
HUMNL 6.65 Increased By ▲ 0.10 (1.53%)
KEL 4.79 Increased By ▲ 0.26 (5.74%)
KOSM 4.68 Increased By ▲ 0.16 (3.54%)
MLCF 38.89 Increased By ▲ 0.99 (2.61%)
OGDC 123.17 Increased By ▲ 2.62 (2.17%)
PAEL 21.92 Increased By ▲ 0.17 (0.78%)
PIAA 10.95 Increased By ▲ 0.05 (0.46%)
PIBTL 5.99 Decreased By ▼ -0.03 (-0.5%)
PPL 108.34 Increased By ▲ 1.54 (1.44%)
PRL 28.12 Increased By ▲ 0.77 (2.82%)
PTC 11.07 Increased By ▲ 0.52 (4.93%)
SEARL 51.55 Decreased By ▼ -0.45 (-0.87%)
SNGP 67.81 Increased By ▲ 0.91 (1.36%)
SSGC 11.56 Increased By ▲ 0.03 (0.26%)
TELE 8.07 Increased By ▲ 1.02 (14.47%)
TPLP 11.72 Increased By ▲ 0.16 (1.38%)
TRG 75.71 Decreased By ▼ -5.04 (-6.24%)
UNITY 22.75 Increased By ▲ 1.60 (7.57%)
WTL 1.28 Increased By ▲ 0.01 (0.79%)
BR100 6,545 Increased By 61.1 (0.94%)
BR30 22,298 Increased By 199.8 (0.9%)
KSE100 63,703 Increased By 484.4 (0.77%)
KSE30 21,508 Increased By 202.1 (0.95%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (February 28, 2024)...
Recorder Report Published 29 Feb, 2024 04:41am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (February 28, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14050-14100
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 6700-7300
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Lahore Grain Market Rates commodity prices Grain markets

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