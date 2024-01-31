AIRLINK 57.32 Decreased By ▼ -2.48 (-4.15%)
BOP 5.80 Decreased By ▼ -0.22 (-3.65%)
CNERGY 3.98 Decreased By ▼ -0.13 (-3.16%)
DFML 13.69 Decreased By ▼ -0.08 (-0.58%)
DGKC 70.26 Decreased By ▼ -3.34 (-4.54%)
FCCL 17.87 Decreased By ▼ -0.33 (-1.81%)
FFBL 26.14 Decreased By ▼ -0.91 (-3.36%)
FFL 9.61 Decreased By ▼ -0.24 (-2.44%)
GGL 9.69 Decreased By ▼ -0.24 (-2.42%)
HBL 111.05 Decreased By ▼ -1.05 (-0.94%)
HUBC 113.68 Increased By ▲ 0.78 (0.69%)
HUMNL 6.22 Increased By ▲ 0.02 (0.32%)
KEL 4.65 Decreased By ▼ -0.22 (-4.52%)
KOSM 3.16 Decreased By ▼ -0.28 (-8.14%)
MLCF 38.00 Decreased By ▼ -0.25 (-0.65%)
OGDC 134.28 Decreased By ▼ -2.92 (-2.13%)
PAEL 20.97 Decreased By ▼ -0.53 (-2.47%)
PIAA 9.70 Decreased By ▼ -0.30 (-3%)
PIBTL 5.97 Decreased By ▼ -0.25 (-4.02%)
PPL 113.89 Increased By ▲ 0.59 (0.52%)
PRL 25.65 Decreased By ▼ -1.88 (-6.83%)
PTC 10.53 Decreased By ▼ -0.88 (-7.71%)
SEARL 46.85 Decreased By ▼ -2.03 (-4.15%)
SNGP 65.18 Decreased By ▼ -2.82 (-4.15%)
SSGC 11.04 Decreased By ▼ -0.36 (-3.16%)
TELE 6.95 Decreased By ▼ -0.50 (-6.71%)
TPLP 11.47 Decreased By ▼ -0.33 (-2.8%)
TRG 69.03 Decreased By ▼ -3.94 (-5.4%)
UNITY 20.08 Decreased By ▼ -0.82 (-3.92%)
WTL 1.23 Decreased By ▼ -0.03 (-2.38%)
BR100 6,310 Decreased By -110.5 (-1.72%)
BR30 22,098 Decreased By -389.9 (-1.73%)
KSE100 61,842 Decreased By -932 (-1.48%)
KSE30 20,873 Decreased By -272.4 (-1.29%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (January 30, 2024)...
Recorder Report Published 31 Jan, 2024 06:06am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (January 30, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13900-14000
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 6700-7300
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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