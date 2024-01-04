BAFL 48.87 Decreased By ▼ -0.10 (-0.2%)
BIPL 21.44 Decreased By ▼ -0.24 (-1.11%)
BOP 6.97 Increased By ▲ 0.05 (0.72%)
CNERGY 5.06 Decreased By ▼ -0.06 (-1.17%)
DFML 15.46 Increased By ▲ 0.26 (1.71%)
DGKC 82.15 Increased By ▲ 0.15 (0.18%)
FABL 33.76 Increased By ▲ 1.15 (3.53%)
FCCL 20.13 Decreased By ▼ -0.07 (-0.35%)
FFL 10.96 Decreased By ▼ -0.18 (-1.62%)
GGL 11.36 Decreased By ▼ -0.19 (-1.65%)
HBL 117.69 Increased By ▲ 1.09 (0.93%)
HUBC 119.86 Decreased By ▼ -0.24 (-0.2%)
HUMNL 6.86 Decreased By ▼ -0.04 (-0.58%)
KEL 5.47 Increased By ▲ 0.09 (1.67%)
LOTCHEM 27.81 Decreased By ▼ -0.09 (-0.32%)
MLCF 40.68 Decreased By ▼ -0.31 (-0.76%)
OGDC 127.39 Increased By ▲ 4.49 (3.65%)
PAEL 23.37 Increased By ▲ 0.02 (0.09%)
PIBTL 6.81 Increased By ▲ 0.06 (0.89%)
PIOC 121.72 Increased By ▲ 0.17 (0.14%)
PPL 129.59 Increased By ▲ 3.59 (2.85%)
PRL 28.06 Decreased By ▼ -1.89 (-6.31%)
SILK 1.10 Decreased By ▼ -0.01 (-0.9%)
SNGP 78.30 Decreased By ▼ -0.12 (-0.15%)
SSGC 12.01 Decreased By ▼ -0.15 (-1.23%)
TELE 8.16 Decreased By ▼ -0.04 (-0.49%)
TPLP 13.36 Decreased By ▼ -0.16 (-1.18%)
TRG 85.45 Decreased By ▼ -0.75 (-0.87%)
UNITY 25.42 Decreased By ▼ -0.70 (-2.68%)
WTL 1.52 Decreased By ▼ -0.03 (-1.94%)
BR100 6,670 Increased By 34.2 (0.52%)
BR30 24,197 Increased By 204.2 (0.85%)
KSE100 64,647 Increased By 297.3 (0.46%)
KSE30 21,634 Increased By 67.5 (0.31%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 03, 2024)...
Recorder Report Published 04 Jan, 2024 05:58am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 03, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14200-14300
Gur                        20000-21000
Shakar                     19000-22000
Ghee (16 kg)                 6400-7200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               18000-22500
Dal Mong (Chilka)          23000-25000
Dal Mong (Washed)          23500-25000
Dal Mash (Sabat)           41000-45000
Dal Mash (Chilka)          44000-50000
Dal Mash (Washed)          48000-52000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         30000-32500
Masoor (salam-impor)       25000-28000
Masoor (salam-local)       32000-35000
Gram White                 28000-32000
Gram Black                 18000-20000
Dal Chana (Thin)           18000-28000
Dal Chana (Thick)          21000-22500
White Kidney Beans
(Lobia)                          40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    43000-47000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                30000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Grain Market Rates Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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Lahore Grain Market Rates

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