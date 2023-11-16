BAFL 39.96 Decreased By ▼ -0.05 (-0.12%)
BIPL 20.92 Decreased By ▼ -0.27 (-1.27%)
BOP 4.36 Decreased By ▼ -0.07 (-1.58%)
CNERGY 4.74 Increased By ▲ 0.06 (1.28%)
DFML 15.77 Decreased By ▼ -0.02 (-0.13%)
DGKC 66.92 Decreased By ▼ -0.09 (-0.13%)
FABL 25.18 Decreased By ▼ -0.53 (-2.06%)
FCCL 16.32 Decreased By ▼ -0.02 (-0.12%)
FFL 7.64 Increased By ▲ 0.31 (4.23%)
GGL 11.74 Increased By ▲ 0.44 (3.89%)
HBL 97.58 Increased By ▲ 0.18 (0.18%)
HUBC 119.65 Decreased By ▼ -3.34 (-2.72%)
HUMNL 7.06 Decreased By ▼ -0.09 (-1.26%)
KEL 3.14 Decreased By ▼ -0.05 (-1.57%)
LOTCHEM 27.22 Decreased By ▼ -0.18 (-0.66%)
MLCF 38.52 Decreased By ▼ -0.49 (-1.26%)
OGDC 106.76 Increased By ▲ 3.26 (3.15%)
PAEL 15.88 Increased By ▲ 1.11 (7.52%)
PIBTL 5.39 Increased By ▲ 0.09 (1.7%)
PIOC 111.83 Decreased By ▼ -1.18 (-1.04%)
PPL 86.31 Increased By ▲ 2.96 (3.55%)
PRL 24.24 Increased By ▲ 0.63 (2.67%)
SILK 0.95 Decreased By ▼ -0.02 (-2.06%)
SNGP 53.96 Decreased By ▼ -0.33 (-0.61%)
SSGC 11.19 Increased By ▲ 1.02 (10.03%)
TELE 7.92 Increased By ▲ 0.14 (1.8%)
TPLP 13.03 Increased By ▲ 0.11 (0.85%)
TRG 81.67 Decreased By ▼ -0.05 (-0.06%)
UNITY 26.47 Increased By ▲ 1.47 (5.88%)
WTL 1.40 Increased By ▲ 0.05 (3.7%)
BR100 5,792 Increased By 22.6 (0.39%)
BR30 20,454 Increased By 145 (0.71%)
KSE100 56,680 Increased By 14.1 (0.02%)
KSE30 19,001 Decreased By -27.9 (-0.15%)
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Nov 16, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (November 15, 2023)...
Recorder Report Published 16 Nov, 2023 05:39am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (November 15, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13900-14000
Gur                        20000-21000
Shakar                     19000-22000
Ghee (16 kg)                 6600-7200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               18000-22500
Dal Mong (Chilka)          23000-25000
Dal Mong (Washed)          23500-25000
Dal Mash (Sabat)           41000-45000
Dal Mash (Chilka)          44000-50000
Dal Mash (Washed)          48000-52000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         30000-32500
Masoor (salam-impor)       25000-28000
Masoor (salam-local)       32000-35000
Gram White                 28000-32000
Gram Black                 18000-20000
Dal Chana (Thin)           18000-28000
Dal Chana (Thick)          21000-22500
White Kidney Beans
(Lobia)                          40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    43000-47000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        32000-35000
Basmati Super (new)        28000-30000
Kainat 1121                32000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             18000-23000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2023

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