KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= The Organic Meat Company Limited 21-Aug-23 14:00 Askari Bank Limited 21-Aug-23 10:00 International Steels Limited 21-Aug-23 14:00 Gulistan Spinning Mills Limited 22-Aug-23 11:00 Haleon Pakistan Limited 22-Aug-23 14:00 Adamjee Life Assurance Company Limited 22-Aug-23 11:30 GlaxoSmith Kline Pakistan Limited 22-Aug-23 11:30 Service Industries Limited 22-Aug-23 10:00 BankIslami Pakistan Limited 22-Aug-23 11:00 Nimir Industrial Chemicals Limited 22-Aug-23 15:30 Standard Chartered Bank (Pak) Ltd 23-Aug-23 15:00 International Industries Limited 23-Aug-23 14:00 JS Bank Limited 23-Aug-23 10:00 Asia Insurance Company Limited 23-Aug-23 15:30 EFG Hermes Pakistan Limited 23-Aug-23 15:00 Thatta Cement Company Limited 23-Aug-23 16:00 Pakistan State Oil Company Limited 23-Aug-23 9:30 Bank AL Habib Limited 23-Aug-23 12:30 IGI Holdings Limited 23-Aug-23 15:30 Nimir Resins Limited 23-Aug-23 14:00 Cyan Limited 23-Aug-23 17:00 Dawood Hercules Corporation Limited 23-Aug-23 15:00 Otsuka Pakistan Limited 24-Aug-23 10:30 Jubilee Life Insurance Company Limited 24-Aug-23 10:00 The Bank of Punjab 24-Aug-23 16:00 Askari Life Assurance Company Limited 24-Aug-23 11:30 Samba Bank Limited 24-Aug-23 11:00 AGP Limited 24-Aug-23 15:00 Jahangir Siddiqui & Co. Ltd 24-Aug-23 12:00 TPL Insurance Limited 24-Aug-23 11:30 KSB Pumps Company Limited 24-Aug-23 12:00 Unilever Pakistan Foods Limited 24-Aug-23 14:30 Faysal Bank Limited 24-Aug-23 11:30 Ghandhara Tyre & Rubber Company Limited 24-Aug-23 11:00 Habib Metropolitan Bank Limited 24-Aug-23 15:00 Dawood Lawrencepur Limited 25-Aug-23 15:00 Bata Pakistan Limited 25-Aug-23 16:00 The Bank of Khyber 25-Aug-23 11:00 Atlas Insurance Limited 25-Aug-23 11:00 Pakistan Cables Limited 25-Aug-23 14:30 Indus Motor Company Limited 25-Aug-23 16:00 Packages Limited 25-Aug-23 14:30 Sanofi-Aventis Pakistan Limited 25-Aug-23 10:00 Cherat Packaging Limited 28-Aug-23 11:00 National Bank of Pakistan 29-Aug-23 11:00 Attock Cement Pakistan Limited 29-Aug-23 11:00 Fauji Cement Company Limited 29-Aug-23 11:00 =========================================================

