KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Thursday (May 04, 2023).

================================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ================================================================================================================= As on: 04-05-2023 ================================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ================================================================================================================= Sherman Sec. Optimus Capital National Foods 500,000 85.00 AKD Sec. Optimus Capital 400,000 85.00 Alpha Capital Optimus Capital 250,000 85.00 Habib Metro.Fin. Optimus Capital 5,250,000 85.00 AL Habib Cap. Mkt. Optimus Capital 3,000,000 85.00 Adam Sec. Optimus Capital 250,000 85.00 Topline Sec. Optimus Capital 293,000 85.00 M/s. Ktrade Securities Optimus Capital 487,476 85.00 Akik Capital Optimus Capital 16,088,100 85.00 Total/Weighted Avg. Rate 26,518,576 85.00 D.J.M. Sec. Fortune Sec. NetSol Technologies 50,000 78.47 Fortune Sec. D.J.M. Sec. 50,000 80.04 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 79.26 D.J.M. Sec. Fortune Sec. Octopus Digital Ltd. 150,000 50.54 Fortune Sec. D.J.M. Sec. 150,000 51.55 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 51.04 D.J.M. Sec. Fortune Sec. Pakistan Petroleum 75,000 64.39 Fortune Sec. D.J.M. Sec. 75,000 65.67 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 65.03 ================================================================================================================= Total Turnover 27,068,576 =================================================================================================================

