AVN 63.70 Decreased By ▼ -0.30 (-0.47%)
BAFL 30.07 Increased By ▲ 0.06 (0.2%)
BOP 4.52 No Change ▼ 0.00 (0%)
CNERGY 3.53 Decreased By ▼ -0.02 (-0.56%)
DFML 11.70 Decreased By ▼ -0.30 (-2.5%)
DGKC 40.59 Increased By ▲ 0.17 (0.42%)
EPCL 44.95 Decreased By ▼ -0.25 (-0.55%)
FCCL 11.67 Increased By ▲ 0.26 (2.28%)
FFL 4.65 Decreased By ▼ -0.09 (-1.9%)
FLYNG 5.90 Increased By ▲ 0.17 (2.97%)
GGL 10.05 Increased By ▲ 0.11 (1.11%)
HUBC 70.61 Increased By ▲ 0.46 (0.66%)
HUMNL 5.66 Increased By ▲ 0.05 (0.89%)
KAPCO 28.87 Increased By ▲ 0.17 (0.59%)
KEL 2.14 Decreased By ▼ -0.05 (-2.28%)
LOTCHEM 24.42 Increased By ▲ 0.10 (0.41%)
MLCF 25.09 Increased By ▲ 0.42 (1.7%)
NETSOL 74.25 Increased By ▲ 0.65 (0.88%)
OGDC 85.93 Decreased By ▼ -1.67 (-1.91%)
PAEL 10.34 Decreased By ▼ -0.14 (-1.34%)
PIBTL 3.93 Increased By ▲ 0.03 (0.77%)
PPL 65.77 Decreased By ▼ -0.80 (-1.2%)
PRL 12.73 Increased By ▲ 0.04 (0.32%)
SILK 0.90 Increased By ▲ 0.02 (2.27%)
SNGP 40.79 Decreased By ▼ -0.23 (-0.56%)
TELE 5.61 Increased By ▲ 0.03 (0.54%)
TPLP 15.32 Increased By ▲ 0.75 (5.15%)
TRG 111.44 Increased By ▲ 0.19 (0.17%)
UNITY 13.01 Decreased By ▼ -0.02 (-0.15%)
WTL 1.33 Increased By ▲ 0.03 (2.31%)
BR100 4,054 Increased By 0.5 (0.01%)
BR30 14,278 Decreased By -32.9 (-0.23%)
KSE100 40,784 Increased By 76.4 (0.19%)
KSE30 15,352 Increased By 25.7 (0.17%)
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Feb 28, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 27, 2023)...
Recorder Report Published 28 Feb, 2023 06:15am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 27, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        9300-9400
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 8700-9000
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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