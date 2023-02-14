AVN 66.05 Decreased By ▼ -0.14 (-0.21%)
BAFL 30.25 Decreased By ▼ -0.44 (-1.43%)
BOP 5.10 Increased By ▲ 0.13 (2.62%)
CNERGY 3.70 Decreased By ▼ -0.05 (-1.33%)
DFML 13.60 Increased By ▲ 0.25 (1.87%)
DGKC 41.58 Decreased By ▼ -0.22 (-0.53%)
EPCL 46.41 Decreased By ▼ -0.29 (-0.62%)
FCCL 11.82 Decreased By ▼ -0.16 (-1.34%)
FFL 5.14 Decreased By ▼ -0.02 (-0.39%)
FLYNG 6.09 Increased By ▲ 0.03 (0.5%)
GGL 11.04 Increased By ▲ 0.37 (3.47%)
HUBC 65.99 Increased By ▲ 1.99 (3.11%)
HUMNL 5.66 Decreased By ▼ -0.05 (-0.88%)
KAPCO 28.47 Increased By ▲ 0.69 (2.48%)
KEL 2.35 Increased By ▲ 0.10 (4.44%)
LOTCHEM 25.71 Decreased By ▼ -0.46 (-1.76%)
MLCF 22.49 Increased By ▲ 0.29 (1.31%)
NETSOL 83.24 Decreased By ▼ -1.21 (-1.43%)
OGDC 98.80 Decreased By ▼ -2.20 (-2.18%)
PAEL 11.13 Decreased By ▼ -0.03 (-0.27%)
PIBTL 4.17 Decreased By ▼ -0.02 (-0.48%)
PPL 79.99 Increased By ▲ 0.24 (0.3%)
PRL 13.30 Decreased By ▼ -0.06 (-0.45%)
SILK 0.90 Decreased By ▼ -0.03 (-3.23%)
SNGP 47.42 Increased By ▲ 3.52 (8.02%)
TELE 6.01 Decreased By ▼ -0.06 (-0.99%)
TPLP 15.52 Decreased By ▼ -0.09 (-0.58%)
TRG 120.61 Decreased By ▼ -0.24 (-0.2%)
UNITY 14.04 No Change ▼ 0.00 (0%)
WTL 1.27 Decreased By ▼ -0.01 (-0.78%)
BR100 4,180 Increased By 8.1 (0.19%)
BR30 15,163 Increased By 61.6 (0.41%)
KSE100 41,717 Decreased By -24.8 (-0.06%)
KSE30 15,651 Decreased By -31.1 (-0.2%)
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Feb 14, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 13, 2023)...
Recorder Report Published 14 Feb, 2023 05:58am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 13, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                        8750-8800
Gur                        10500-12000
Shakar                     11000-13000
Ghee (16 kg)                 8900-9100
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                25000-32000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             13000-16500
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                    650-980
Tea (Green)                   500-1300
======================================

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