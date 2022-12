KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Wednesday (December 28, 2022).

================================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ================================================================================================================= As on: 28-12-2022 ================================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ================================================================================================================= EFG Hermes Ismail Iqbal Sec AGP Limited 71,602 65.15 Total/Weighted Avg. Rate 71,602 65.15 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Agriautos Ind 10,630 80.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,630 80.00 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Air Link Comm. Ltd. 122,196 27.22 Total/Weighted Avg. Rate 122,196 27.22 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Aisha Steel Mills 453,716 7.50 Total/Weighted Avg. Rate 453,716 7.50 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Archroma Pak. Ltd. 2,863 443.58 Total/Weighted Avg. Rate 2,863 443.58 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Atlas Battery 1,587 159.70 Total/Weighted Avg. Rate 1,587 159.70 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec At-Tahur Limited 158,236 16.70 Total/Weighted Avg. Rate 158,236 16.70 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Bank Al-Falah Ltd. 519,801 29.60 Total/Weighted Avg. Rate 519,801 29.60 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Bank AL-Habib 36,549 54.29 Total/Weighted Avg. Rate 36,549 54.29 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec BankIslami Pakistan 228,431 13.74 Total/Weighted Avg. Rate 228,431 13.74 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Bata (Pak) 1,575 1,992.86 Total/Weighted Avg. Rate 1,575 1,992.86 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Bestway Cement Ltd. 14,997 120.30 Total/Weighted Avg. Rate 14,997 120.30 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Cherat Cement 66,362 99.55 Total/Weighted Avg. Rate 66,362 99.55 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Citi Pharma Limited 314,134 23.82 Total/Weighted Avg. Rate 314,134 23.82 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Engro Corporation 100,180 256.18 Total/Weighted Avg. Rate 100,180 256.18 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Engro Fertilizers 115,072 74.91 Total/Weighted Avg. Rate 115,072 74.91 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Fauji Bin Qasim 287,976 14.00 Total/Weighted Avg. Rate 287,976 14.00 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Fauji Cement 2,634,590 11.34 Total/Weighted Avg. Rate 2,634,590 11.34 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Faysal Bank 199,321 24.49 Total/Weighted Avg. Rate 199,321 24.49 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Ferozsons Lab 14,091 131.66 JS Global Cap. D.J.M. Sec. Ferozsons Lab. 260 129.44 Total/Weighted Avg. Rate 14,351 131.62 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Ghandhara Tyre 74,895 25.82 Total/Weighted Avg. Rate 74,895 25.82 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Gharibwal Cement 6,335 15.84 Total/Weighted Avg. Rate 6,335 15.84 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec GlaxoSmithKline Cons 21,162 170.00 Total/Weighted Avg. Rate 21,162 170.00 Arif Habib Ltd. Ghani Osman Sec Globe Residency Reit 70,113 10.28 Total/Weighted Avg. Rate 70,113 10.28 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Gul Ahmed Textile 307,010 22.15 Total/Weighted Avg. Rate 307,010 22.15 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Habib Bank Ltd. 342,222 61.95 Total/Weighted Avg. Rate 342,222 61.95 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Habib Metro Bank 222,949 33.98 Total/Weighted Avg. Rate 222,949 33.98 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec HI-tech Lubricant 172,877 24.31 Total/Weighted Avg. Rate 172,877 24.31 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Hub Power 134,848 62.17 Total/Weighted Avg. Rate 134,848 62.17 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Int. Industries 20,160 68.33 Total/Weighted Avg. Rate 20,160 68.33 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Interloop Limited 210,314 55.82 Total/Weighted Avg. Rate 210,314 55.82 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Int. Steels 66,218 40.69 Total/Weighted Avg. Rate 66,218 40.69 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Jubilee Life Ins 10,465 132.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,465 132.00 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Kohinoor Textile 62,664 45.50 Total/Weighted Avg. Rate 62,664 45.50 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Lucky Cement 26,906 431.48 Total/Weighted Avg. Rate 26,906 431.48 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Maple Leaf Cement 687,561 21.36 Total/Weighted Avg. Rate 687,561 21.36 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Mari Petroleum Co. 16,225 1,522.44 Total/Weighted Avg. Rate 16,225 1,522.44 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Meezan Bank Ltd. 253,910 99.01 Total/Weighted Avg. Rate 253,910 99.01 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Mughal Iron & Steel 125,248 46.05 Total/Weighted Avg. Rate 125,248 46.05 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Murree Brewery 10,889 359.10 Total/Weighted Avg. Rate 10,889 359.10 Fikree's (SMC) M. M. M. A. Khanani Nishat Chunian Power 3,000 13.15 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 13.15 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Octopus Digital Ltd. 6,396 56.13 Total/Weighted Avg. Rate 6,396 56.13 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Packages Limited 24,884 354.57 Total/Weighted Avg. Rate 24,884 354.57 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Pak Elektron 341,124 11.90 Total/Weighted Avg. Rate 341,124 11.90 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Pak Oilfields 25,771 402.62 Total/Weighted Avg. Rate 25,771 402.62 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Pak Tobacco 3,171 939.87 Total/Weighted Avg. Rate 3,171 939.87 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Pakistan Petroleum 35,072 62.28 Total/Weighted Avg. Rate 35,072 62.28 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Security Paper 43,999 90.28 Total/Weighted Avg. Rate 43,999 90.28 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Shabbir Tiles 245,092 8.32 Total/Weighted Avg. Rate 245,092 8.32 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Shifa Int. Hospital 101,068 105.00 Total/Weighted Avg. Rate 101,068 105.00 Ist Equity Mod Interactive Securities Sui Northern Gas 50,000 39.16 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 39.16 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Synthetic Prod Enter 93,383 9.80 Total/Weighted Avg. Rate 93,383 9.80 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Systems Ltd. 30,458 458.39 Total/Weighted Avg. Rate 30,458 458.39 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec Thal Limited 22,344 201.93 Total/Weighted Avg. Rate 22,344 201.93 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec The Organic Meat Co 57,830 20.32 Total/Weighted Avg. Rate 57,830 20.32 EFG Hermes Ismail Iqbal Sec United Bank Limited 214,615 97.47 Total/Weighted Avg. Rate 214,615 97.47 ================================================================================================================= Total Turnover 9,495,347 =================================================================================================================

