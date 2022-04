KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (April 25, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Topline Sec. Al Shaheer Corp. 222,000 10.82 Total/Weighted Avg. Rate 222,000 10.82 Topline Sec. Bata (Pak) 2,500 2,250.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 2,250.00 Topline Sec. Fauji Bin Qasim 200,000 24.62 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 24.62 Topline Sec. First National Equity 200,000 7.24 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 7.24 Topline Sec. Ghandhara Ind. Ltd. 5,000 182.15 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 182.15 Topline Sec. Ghani Global Glass 840,000 14.70 Total/Weighted Avg. Rate 840,000 14.70 Topline Sec. Gharibwal Cement 300,000 24.80 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 24.80 Topline Sec. Image Pakistan Ltd. 100,000 17.46 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 17.46 Topline Sec. Ittehad Chemic.Ltd 146,500 30.20 Total/Weighted Avg. Rate 146,500 30.20 Topline Sec. Jah. Siddiqui & Co. 37,500 14.54 Total/Weighted Avg. Rate 37,500 14.54 Fortune Sec. MCB-Arif Habib Inv 765,000 26.27 Total/Weighted Avg. Rate 765,000 26.27 Y.H. Sec. Pak Refinery 2,000 17.20 Topline Sec. 100,000 16.91 Total/Weighted Avg. Rate 102,000 16.92 Topline Sec. Pak. Int. Bulk Terminal 300,000 6.68 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 6.68 Shaffi Securities Pakistan Petroleum 1,100 76.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,100 76.50 Fortune Sec. Thatta Cement Co. 80,000 18.30 Total/Weighted Avg. Rate 80,000 18.30 =========================================================================================== Total Turnover 3,301,600 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022